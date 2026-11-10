Altro che scontro con Leclerc: non è che Hamilton questa Ferrari vorrebbe distruggerla per poi ricostruirla (come dice lui)?

Le recenti dichiarazioni di Lewis Hamilton possono essere interpretate in tanti modi. C’è chi ci vede un pilota che vuol fare di tutto per la propria squadra e chi, invece, qualcosa di più. La questione nasce in Messico o, quantomeno, lì diventa evidente: al termine della gara, buttata per quel quasi contatto con Charles Leclerc in Curva 4, il sette volte campione del Mondo è furioso: “Credo che l’interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria, abbiamo perso dei punti per il secondo posto nel costruttori. E questa è anche una mancanza di rispetto per le persone che lavorano in fabbrica. Sì, abbiamo comunque fatto abbastanza punti per il campionato costruttori, ma dobbiamo pensare anche alle persone che lavorano duramente in fabbrica. Non è stato bello”.
Qualche attimo dopo, invece, arriva l’attacco diretto e senza fronzoli proprio al compagno di squadra: “Charles ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come dire: ‘O vinco io oppure non vince nessuno’. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta”. Tutto idealmente giustissimo. In teoria, perché in pratica la storia è diversa: basta guardare a quanto successo in quella curva per capire come, se non ci fosse stato Leclerc all’esterno, Hamilton sarebbe finito lungo e avrebbe preso lui una penalità, persino più severa di quella comminata al monegasco.
Tale scenario è menzionato nei documenti della FIA, giustificando i cinque secondi anziché dieci inflitti a Leclerc, in parte forzato ad allargare la propria traiettoria dallo stesso compagno di squadra. Un quasi concorso di colpa, quindi. Nonostante ciò, arrivato ad Interlagos, Hamilton ha scelto una strada precisa: buttare benzina sul fuoco. “Contro di te corre più duramente che con gli avversari?”, gli viene chiesto durante l’incontro con i media, facendo riferimento all’attacco non affondato nei confronti di Verstappen a Singapore. Lui risponde secco, “Si”. Poi, sollecitato, aggiunge: “Mi limito a dire quello che vedete. Lì è stato diverso. Basta anche guardare a quanto accadeva con Sebastian e Carlos”.
Parole dal tono pesantissimo, a cui ha fatto seguito anche un “A volte puoi dire qualcosa di cui successivamente ti penti, ma io non lo faccio. Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”. E infine, “Sono qui per vincere. Per riuscirci bisogna lavorare tutti insieme, remare nella stessa direzione e con la stessa forza. Io devo spingere gli altri, ma ho anche bisogno che gli altri spingano me. Possiamo tutti migliorare”.
Il dilemma, ascoltandolo, è uno solo: parla da pilota ferito nell’orgoglio o da team principal? Perché alla fine è questo che sembra. Uno che vuole avere il controllo totale della situazione, con tutti a remare nella sua direzione. La stessa cosa che, comunque, aveva già fatto in più occasioni declinando però le sue affermazioni in maniera positiva, soprattutto verso “i suoi uomini”. Quelli che lavorano duramente, che non si fermano mai.
“La Ferrari viene prima di tutto”, aveva risposto un giorno più tardi Frederic Vasseur sulla questione, appena arrivato in Brasile e subito dopo aver incontrato entrambi in un faccia a faccia collettivo. Eppure, Hamilton l’aveva preceduto mettendosi per certi versi sopra quella stessa squadra. Perché, e questo è sotto gli occhi di tutti, non è poi così inusuale - specie quando in pista le cose vanno bene - che l’inglese tenda ad attribuirsi più di qualche merito parlando della crescita della squadra.
Basti pensare a quel “L’anno scorso chiedevo: ‘Dove è la nostra innovazione?’ La Ferrari dovrebbe essere quella che innova, quella da cui tutti gli altri copiano Quest’anno siamo arrivati con soluzioni innovative che altre squadre hanno già iniziato a seguire”, pronunciato a metà stagione, interrogato sulla questione ala posteriore della SF-26.
A tratti, verrebbe da pensare che lo scontro con Leclerc sia stata solo un’occasione per mandare un messaggio ancor più forte alla Scuderia. Se siete con me seguite la mia strada, quella che vi ho indicato fin dal mio arrivo a Maranello e che quest’anno ha iniziato a dare i propri frutti. Una Ferrari a sua immagine e somiglianza dove, forse, non ci sarebbe spazio per un altro numero 1 come Leclerc. C’era da immaginarselo, comunque: fa tutto parte del pacchetto Hamilton, nel bene e nel male.