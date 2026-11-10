Altro che scontro con Leclerc: non è che Hamilton questa Ferrari vorrebbe distruggerla per poi ricostruirla (come dice lui)?

Le recenti dichiarazioni di Lewis Hamilton possono essere interpretate in tanti modi. C’è chi ci vede un pilota che vuol fare di tutto per la propria squadra e chi, invece, qualcosa di più. La questione nasce in Messico o, quantomeno, lì diventa evidente: al termine della gara, buttata per quel quasi contatto con Charles Leclerc in Curva 4, il sette volte campione del Mondo è furioso: “Credo che l’interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria, abbiamo perso dei punti per il secondo posto nel costruttori. E questa è anche una mancanza di rispetto per le persone che lavorano in fabbrica. Sì, abbiamo comunque fatto abbastanza punti per il campionato costruttori, ma dobbiamo pensare anche alle persone che lavorano duramente in fabbrica. Non è stato bello”.

Qualche attimo dopo, invece, arriva l’attacco diretto e senza fronzoli proprio al compagno di squadra: “Charles ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come dire: ‘O vinco io oppure non vince nessuno’. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta”. Tutto idealmente giustissimo. In teoria, perché in pratica la storia è diversa: basta guardare a quanto successo in quella curva per capire come, se non ci fosse stato Leclerc all’esterno, Hamilton sarebbe finito lungo e avrebbe preso lui una penalità, persino più severa di quella comminata al monegasco.