Sicuri che basterà la sfuriata di Vasseur a placare Hamilton e Leclerc? “Voglio solo che lavorino da professionisti, Ferrari viene prima di tutto”

A provare a rasserenare gli animi ci ha pensato giustamente il team principal della Scuderia, appena atterrato in Brasile dopo essere tornato a Maranello per prendere parte ad alcuni impegni programmati. “Ci siamo seduti ieri sera ed è andata bene”, ha esordito come riportato da Motorsport.com. “È stato utile per chiarire la mia posizione e la loro. Ora giriamo pagina e ci concentriamo su questo weekend. Le linee guida non cambiano: sono due agonisti con uno spirito competitivo feroce ed è normale che accumulino frustrazione partendo sempre l’uno accanto all’altro, ma devono rispettarsi. E soprattutto, devono portare rispetto al marchio, alla squadra, alle persone che lavorano a casa e a quelle in pista. Abbiamo profuso uno sforzo enorme per tornare davanti e il messaggio era chiaro: la Ferrari viene prima di tutto”.

Un concetto, questo, che era stato rimarcato ampiamente anche da Hamilton. Vasseur, però, su una cosa non ci sta:“Dire che non sono capaci di correre in modo pulito mi sembra eccessivo. Non c’è stato neanche un contatto tra le due vetture. Certo, non è stata una manovra felice perché quando sei primo e secondo ti aspetti di rimanerlo anziché perdere la leadership e prendere una penalità che ci è costata la gara. Abbiamo fallito collettivamente ed era doveroso reagire. Ma siamo comunque il team che ha raccolto più punti nel weekend e dobbiamo restare calmi, facendo un passo alla volta”.

Il punto della questione, per il manager transalpino, ruota tutto intorno alla competitività - altissima - dei due piloti. Messa in conto, peraltro: “È il rovescio della medaglia quando ne hai due che lottano sempre per le stesse zolle di asfalto. Se oggi siamo secondi nel mondiale, è anche grazie alla loro spinta quotidiana. È una scelta aziendale, ha i suoi lati positivi e i suoi contro. Io sono qui per gestire gli aspetti negativi”.