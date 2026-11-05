Attenzione, è scontro in Ferrari tra Hamilton e Leclerc: “Con me è più aggressivo che con gli altri, l’ha già fatto in passato. Tacere? Mai fatto in vita mia”

La faccenda, quindi, è tutt’altro che chiusa: “Ero frustrato e lo sono ancora. Ci sono conversazioni che dobbiamo affrontare e lo faremo quando ci sarà il tempo. Fred è tornato in Europa per lavorare con la squadra e Charles è stato con la sua famiglia. Non abbiamo ancora avuto l’opportunità di parlarne approfonditamente”. Successivamente, ci tiene a sottolineare quanto perso dalla Scuderia: “Avevamo la possibilità di vincere. La squadra ha fatto un lavoro straordinario portando aggiornamenti durante l’anno, lavorando senza sosta per ridurre il distacco nonostante il deficit di potenza. Nelle ultime tre gare abbiamo conquistato più punti di qualsiasi altro team, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare per assicurarci che quanto accaduto non si ripeta”.

Non è tutto e c’è un altro punto che Sir Lewis spiega senza fare una piega. Le sue parole dopo il Messico hanno fatto rumore, ma lui respinge l’idea che siano studiate a tavolino: “Non so come siano state accolte e non mi interessano particolarmente le opinioni degli altri. Quando sei in gara hai il battito a 170, viaggi a oltre 300 chilometri orari e non hai il tempo di calcolare quello che dici pensando a cosa scriveranno i giornalisti. In quei momenti emerge la frustrazione”. E poi, secco: “A volte puoi dire qualcosa di cui successivamente ti penti, ma io non lo faccio. Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”.

Poi, quella che sembra una prima apertura all’inizio del suo discorso, si trasforma in una riflessione più complessa, esattamente com’è parsa la relazione tra i due ultimamente: “Charles è qui da otto anni, ha conquistato nove vittorie con la squadra ed è profondamente integrato nell’ambiente. Sapevo che sarebbe stata una sfida. Ho sempre rispettato questa situazione e ho lavorato molto per costruire un buon rapporto con lui, per trovare armonia e lavorare insieme”.