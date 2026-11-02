La doppietta buttata, l’anarchia nel box e gli attacchi pesantissimi: la verità è che a questa Ferrari non basterebbe un’astronave per vincere

Il casino, in quel caso, era arrivato in prima variante, con un risultato più o meno simile: due piloti che si ostacolano e perdono tempo, mentre davanti gli altri scappano. Evitarlo non sarebbe bastato per vincere, mentre a Città del Messico l’occasione sprecata è enorme. Lo sa bene il team principal Frederic Vasseur, durissimo nel commentare l’episodio al termine della gara: “In Messico non ricordo un sorpasso per la vittoria negli ultimi 72 anni, quindi faccio fatica ad accettare il fatto che abbiamo chiuso la gara in seconda e in quarta posizione. Penso che si tratti di una mancanza di rispetto verso il marchio, nei confronti di tutte le persone che lavorano considerando gli sforzi che facciamo. Abbiamo fatto un vero passo avanti in termini di prestazioni e ma sprecare una vittoria in questo modo difficile da accettare”.

Per il francese, che non ci gira intorno, la colpa è di entrambi: “Avremo tempo per vederci a quattr’occhi o a sei occhi, ma in questo momento sono davvero arrabbiato. Non ho intenzione di prendermela con nessuno in particolare, ma penso che la situazione stia sfuggendo di mano. Dobbiamo anche tenere un po’ a mente che rappresentiamo un marchio, che rappresentiamo gli sponsor, che abbiamo 2.000 persone che lavorano alle nostre spalle. I piloti non devono correre per loro stessi, corrono per tutte queste persone”.

Il più duro di tutti, però, è stato Lewis Hamilton. “Credo che avessimo la macchina per vincere. Anzi, avevamo il potenziale per conquistare facilmente il primo e il secondo posto, ma quanto accaduto nelle prime due curve ha mandato tutto all’aria. A quel punto abbiamo praticamente regalato la gara a Max. A lui è bastato restarci davanti e lo ha fatto bene”. L’attacco a Leclerc, poi, si fa pesantissimo: “Se avessimo mantenuto le posizioni, sarebbe potuto succedere di tutto. Ma quando il tuo compagno di squadra agisce contro di te e finisci per perdere delle posizioni, è davvero difficile da accettare”.