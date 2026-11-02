The Kimi’s way, parla Toto Wolff: “Ha dimostrato come si deve vincere oggi. Serva d’esempio, non solo ai giovani”

Per Toto Wolff, in Messico Kimi Antonelli non è soltanto diventato il più giovane campione del Mondo nella storia della F1. Ha realizzato qualcosa di più grande e significativo, avvalorando ancor di più l’impresa sportiva realizzata in pista. Proprio lui, quel pilota su cui aveva scommesso il tutto per tutto quando era ancora soltanto un bambino. “Il concetto del vincere a tutti i costi, dell'essere egoisti, opportunisti, spietati per il proprio tornaconto... quel modello di pilota è morto”, racconta ai media una volta terminata la prima parte dei festeggiamenti, quelli in pista che hanno visto l’intera squadra stringersi attorno al proprio campione, rigorosamente col Tricolore sulle spalle.

“Oggi abbiamo un nuovo campione che rappresenta valori come l’umiltà, l’integrità, la lealtà, il rispetto. Kimi dovrebbe essere un modello per tanti giovani piloti nelle formule minori e per quei pochissimi viziati in F1”. L’austriaco, come spesso accade, non la tocca pianissimo. “I lamentosi seriali via radio, quelli che protestano sempre, quelli che cercano il contatto. Guardino questo ragazzo di vent'anni e riflettano su cosa possono fare per migliorare. Questo è il pilota moderno”.