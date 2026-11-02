La scaramanzia di Antonelli colpisce ancora: “Il numero 1? Se non lo metto c’è un motivo”. E poi la festa Mondiale, il Brasile per Senna e quel sassolino tolto: “Quindi, non ero pronto?”

Qualche attimo dopo, le sue parole tornano ad essere leggere. Si parla dei festeggiamenti e, a sentirlo, sembra proprio che non appena possibile si sfrenerà alla grandissima: “Non so cosa farò, non ho programmato nulla, al momento sono libero. Sicuramente, quando tornerò a casa mi prenderò del tempo per organizzare qualcosa di grande. Devo godermi il momento. Stasera starò sicuramente con la mia famiglia e con i miei amici. Poi, ovviamente, cercheremo di goderci il Brasile la settimana prossima: sarà una gara molto speciale per tante ragioni, ma quando tornerò a casa darò il massimo. E poi dritti verso Las Vegas: probabilmente non sarò in prima fila, ma va bene così, no? Bisogna comunque godersi tutti questi momenti”.

Come ha spiegato lui, però, prima di darci del gas con i festeggiamenti toccherà correre a Interlagos. Un appuntamento speciale nel nome del suo idolo, che da sempre non perde occasione di ricordare. Lo farà anche stavolta, con un tributo da pelle d’oca: “Avrò un casco speciale per Ayrton, anche perché ricorrono i 35 anni da una delle sue gare. Sarà un tributo per lui, uno dei miei preferiti. Spero che piaccia a tutti e che sia un weekend speciale. Non vedo l’ora perché il supporto del pubblico brasiliano è sempre incredibile”. Anche in questo caso, come tante volte si è detto in questo fine settimana, “Sogna ragazzo sogna”. Anzi, vola nel nome di chi ti ha ispirato.