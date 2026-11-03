Raffaele Giammaria, talent scout che scoprì Kimi Antonelli, a MOW: “Dissi al padre che aveva un dovere morale con l’Italia”. E poi quella volta a Maranello (in anonimo), le difficoltà e il Mondiale

Nel suo percorso fatto di tantissimi alti e pochissimi bassi, c’è stato qualche momento in cui il supporto della Federazione è stato necessario?

“Si parla spesso dell’infortunio nel 2020 o, anche, della scorsa stagione in F1. Sono stati sicuramente momenti difficili, ma più che quelli ricordo la prima gara che ha fatto in Formula 4, ad Imola: vuoi perché era la prima gara in monoposto, vuoi perché Imola era il circuito di casa essendo lui di Bologna, non fece un esordio impressionante. Avendo sempre corso sotto i riflettori e con la pressione della stella Mercedes fin da quando aveva 10 anni, debuttare a 15 anni a casa con risultati al di sotto delle aspettative lo aveva visto molto demotivato”.

Praticamente, com’è che lo avete aiutato?

“Grazie alla vicinanza della Scuola Federale e del settore Ricerca e Formazione, che fa parte del programma di monitoraggio per tutti i piloti del Campionato Italiano Formula 4. C’è un occhio di riguardo per tutti i piloti, ma soprattutto per gli italiani, e sapevamo che Kimi in quel periodo aveva qualità superiori agli altri. Gli siamo stati vicini per fargli capire che si trattava di un singolo episodio e che aveva tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. Tant’è vero che, nel giro di una o due gare, ha iniziato a inanellare successi su successi, vincendo quell’anno non solo il campionato italiano, ma anche quello tedesco”.

Kimi l’hai conosciuto da piccolissimo. C’è somiglianza tra quel bambino super vivace e veloce e il ragazzo appena diventato campione del Mondo di F1?

“Il suo punto forte è che ad oggi è rimasto quello del Kart Summer Camp del 2014. Sono cambiate le responsabilità, le pressioni, il contesto, la velocità e la tecnica, ma il suo entusiasmo e la sua serenità sono rimaste le stesse di sempre. Sembra un parolone quando sei in F1 a giocarti un Mondiale, ma posso assicurarti che dedica ancora del tempo alle persone che gli sono vicine. Ha questa freschezza e serenità interna, data da un talento naturale immenso che gli consente di gestire con semplicità e naturalezza situazioni complesse, le stesse che piloti meno dotati non riuscirebbero a gestire. Mi colpisce la semplicità con cui affronta tutto, grazie anche a una famiglia eccezionale che gli ha dato un’ottima educazione e gli ha fatto vivere tutte le fasi della vita dandoci il giusto peso”.

Da pilota, prima ancora che da manager, ti aspettavi di vederlo lottare per il mondiale quest’anno?

“Ti rispondo con un aneddoto. Quando venne al Kart Summer Camp, a conclusione dell’evento chiamai suo padre Marco (in presenza della madre Veronica) e gli dissi che aveva il dovere morale nei confronti dell’automobilismo italiano di mettere a frutto tutte le sue conoscenze di ex pilota e proprietario di team per portare Kimi in F1. Eravamo di fronte a un futuro campione del Mondo. Lui mi rispose: ‘Ma cosa stai dicendo? È soltanto un ragazzino di 7 anni e mezzo’. Gli dissi: ‘Vedrai, la storia ci darà ragione’.