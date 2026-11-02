Kimi Antonelli? Tutto immenso, ma ricordiamoci di essere padri e della lezione di Marco

Come sarà domani. Come è stato ogni domenica tornando al motorhome e la Formula 1 finisce fuori da pareti che vogliono contenere solo tutto ciò che conta veramente. Niente arie da fenomeno. Una gramigna cucinata al campo, quattro carte, gli amici di scuola del Salvemini e una sorellina che magari neanche lo sa che quella rottura del fratello grande ha scritto la storia del motorsport prima ancora di avere tutti i denti del giudizio. Perché puoi guidare come un veterano e gestire la pressione di Toto Wolff, ma a vent’anni se sei cresciuto dritto vuoi solo un piatto di pasta e quello che conta veramente. Ecco perché la vittoria di Kimi è sicuramente pure la vittoria di una famigli, che ha difeso un ragazzo e i suoi sogni. Come? Allontanandolo dal vizio e avvicinandolo alla responsabilità della passione. Ma è soprattutto la lezione di Marco Antonelli a tutti noi: per forgiare dei giganti non servono maestri impeccabili e artigiani prodigio. Servono solo uomini orgogliosamente umani, magari pure fragili, che trovano la forza di esserci con l’esempio. Un passo indietro. Un pochino più in là. E oltre.