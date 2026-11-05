Sì, Toto Wolff ha appena dissato la Ferrari sull’argomento del momento: “Antonelli a Maranello? Sarebbe stato parcheggiato come Bearman”

In pochi, anzi, pochissimi. A raccontarlo, rivendicando quanto fatto dalla sua squadra durante tutto il percorso di crescita che ha segnato la carriera dell’italiano, è stato proprio Toto Wolff: “Qui c’è dietro un percorso di nove anni fra squadra e famiglia: ha avuto i migliori coach, i migliori strumenti, test sulle Formula 1, la sua carriera è stata interamente finanziata da noi, siamo gli unici a farlo”, ha tuonato l’austriaco in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non è che la Ferrari o altri se lo siano lasciato sfuggire, come ho sentito dire. Dietro ci sono solo lavoro e un ragazzo straordinario che ha ripagato la fiducia con i risultati. Non è una vittoria mia ma del sistema”.

Ma cosa sarebbe successo se, invece che nell’accademia sviluppata a Brackley, quel ragazzino fosse cresciuto a Maranello e con il logo del Cavallino Rampante stampato sulla tutta? Wolff non ha dubbi: “Nessuno in Mercedes ha mai dubitato di Antonelli, lo abbiamo sempre sostenuto anche quando i risultati non arrivavano. Se fosse stato alla Ferrari o alla Red Bull i dubbi ci sarebbero stati, non lo avrebbero mai messo subito sulla macchina migliore e lo avrebbero parcheggiato in un piccolo team, come Bearman. Noi avevamo un progetto per Kimi, una programmazione”.

Una frecciata pesantissima, o forse no. D’altronde, immaginare Antonelli su una Ferrari da pilota titolare già al primo anno sembra fantascienza: basti pensare a quanto fuori dagli schemi fosse stata la promozione di Leclerc dopo una sola stagione in Sauber, peraltro strepitosa. Figuriamoci se un rookie dovesse arrivare e vestirsi direttamente di rosso. Impensabile, almeno ad oggi.