Charles Leclerc salterà un turno di prove a Interlagos per l’unico motivo possibile: cos’è successo tra la figlia Bianca, la moglie Alexandra e le ultime folli giornate

Il segnale che qualcosa si stava muovendo era stato anticipato dalla Ferrari. Nella giornata di ieri (3 novembre), infatti, il team aveva comunicato che nel primo turno di prove libere del venerdì a Interlagos una delle SF-26 sarebbe stata affidata a Dino Beganovic, collaudatore e terzo pilota del Cavallino. Per lo svedese non è una novità: era già salito in macchina nelle FP1 di Barcellona, poi a Spielberg. In Brasile una nuova occasione, continuando il lavoro di confronto dati rispetto al simulatore e di sviluppo della monoposto.

Il venerdì di San Paolo, tra l’altro, sarà all’insegna della Ferrari Driver Academy. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Rafael Câmara, ventunenne di Recife e attuale leader della classifica di F2, atteso all’esordio assoluto nel Circus davanti al suo pubblico. Inizialmente avrebbe dovuto prendere parte solamente alle FP1, ma la Haas ha deciso di salutare in anticipo Esteban Ocon e di promuovere subito il brasiliano, anticipando il suo ingresso a tempo pieno previsto per il 2027.

Il fine settimana del Brasile parte così. Da una parte Leclerc, che attraversa l’Atlantico per diventare papà. Dall’altra la Ferrari che, in sua assenza, porta avanti i suoi programmi con i giovani, piazzandone anche un altro a tempo pieno in F1. Ma soprattutto, per qualche ora tutto il rumore intorno alla Scuderia dopo l’ultimo GP si è fermato. Le polemiche, gli errori, il Messico, i discorsi su una stagione sotto le aspettative: tutto questo è stato spostato in secondo piano, con la nascita a catalizzare l’attenzione.

Adesso, però, per il monegasco tocca rifare quel viaggio folle al contrario. Da Monaco a San Paolo, poi Interlagos: Charles tornerà infatti al volante della sua Ferrari a partire dalle FP2, per quel che sarà sicuramente un weekend più speciale del solito, al di là del risultato che arriverà sotto la bandiera a scacchi di domenica. Al tempo stesso, non il più lineare dell’anno se si considera che, tra l’andata dal Messico via Brasile verso casa e il ritorno in pista, il conteggio totale fa ben 11 ore di salto di fuso orario ripartite sulle tre tratte. Torna al lavoro dopo aver viaggiato tra spazio e tempo, letteralmente.