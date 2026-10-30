Senti Montezemolo su Antonelli e capisci che con lui Kimi sarebbe stato in Ferrari: “A me uno così è mancato, cambierà la storia dello sport italiano”

Luca Cordero di Montezemolo, il presidente della Ferrari che annoiava dominando, quella che con Schumacher dal 2000 al 2006 ha regalato una festa quasi ogni domenica. Uno che di vittorie e di campioni negli anni ne ha viste e visti tanti. L’ultimo di questi, seppur vissuto da lontano, ormai fuori da qualsiasi dinamica legata alla F1, è proprio Antonelli “L’impresa di Kimi cambia la storia dell’automobilismo e dello sport tricolore”, ha raccontato al Resto del Carlino.

Kimi, l’esatto elemento che è mancato alla sua Ferrari, come spiega lui senza mezzi termini: “Lo dico io che, nella mia lunga milizia ferrarista, non ho mai avuto l’opportunità di inseguire il titolo insieme a un pilota italiano: un po’ mi dispiace, ma all’epoca due campioni come Alboreto e Patrese erano agli sgoccioli delle loro carriere e non c’erano italiani all’altezza”.

A sentirlo parlare, la sensazione è che avrebbe fatto di tutto per portare quel ragazzo a Maranello. E chiariamo, in questo caso non si tratta di attaccare l’attuale dirigenza, visto e considerato che più volte è stato raccontato dalle figure centrali del tempo che, Antonelli in Ferrari, non era un qualcosa di realizzabile, per incastri e dinamiche che allora caratterizzavano l’universo Ferrari.