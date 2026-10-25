“È così che si fa!”: signori, Kimi Antonelli è ufficialmente a un passo dalla storia della F1 (con una gara da fenomeno assoluto ad Austin)

Da quel momento in poi è un metronomo. Infila 24 giri da martello, in totale controllo della situazione con gli altri che lo inseguono da lontano. Nessuna sbavatura, nessun track limits. Niente di niente.

Al giro 25, poi, la Mercedes lo chiama ai box. E qui dimostra ancora una volta quanta voglia avesse di prendersi questo successo da record, il nono di una stagione da fuoriclasse assoluto. Entra in pitlane e, nonostante non ce ne fosse alcun bisogno, sfrutta ogni millimetro della corsia box, in derapata e col posteriore della sua W17 che parte verso il muro esterno. Lui tiene giù il piede fino alla riga bianca, quando inserisce il limitatore. “Vado al massimo” cantava Vasco e in Texas lui ha fatto lo stesso.

Una gara da campione del Mondo anche se la possibile festa è posticipata al Messico, tra sette giorni. È lì che adesso avrà il prossimo match point: i punti di vantaggio dopo il capolavoro del COTA, senza dimenticare quel giro a cannone per prendersi la pole position, sono 123 su George Russell e 124 su Lewis Hamilton. Per conquistare il titolo, qualora uno dei due vincesse il prossimo GP, gli basterebbe un nono posto. Se una vittoria di Russell non dovesse arrivare, invece, basterà la decima posizione.

“È così che si fa!”, esclama in radio una volta tagliato il traguardo, dopo che Bono - Peter Bonnington, il suo ingegnere di pista - gli dice che è stato semplicemente sensazionale. Poi, una volta sceso dalla sua W17 in parco chiuso, racconta: “Era un risultato che ci serviva, il team lo meritava tantissimo. Abbiamo lavorato tantissimo per portare il nuovo pacchetto di aggiornamenti e alla fine siamo riusciti a capirlo e sfruttarlo. Oggi, siamo stati perfetti”. E sul Mondiale parla chiaro: “So che siamo vicini, speriamo di concludere presto, ma voglio vincere altre gare”.