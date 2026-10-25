Jeremy Clarkson nella bufera ad Austin: “Colapinto? L’avrei penalizzato solo perché è argentino”. Spoiler, non è finita bene

Jeremy Clarkson stavolta l’ha fatta grossa e ha fatto infuriare lo stesso team che ad Austin l’aveva invitato per il GP di F1. Gli è bastata una battuta, in perfetto stile Clarkson. L’ex conduttore di Top Gear e The Grand Tour era nel paddock del COTA per seguire le qualifiche del GP degli Stati Uniti, ma la giornata la ricorderà probabilmente per altri motivi. Intervistato in diretta da Sky Sports UK, ha commentato la penalità di Franco Colapinto, costretto a scontare dieci posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la centralina della power unit Mercedes sulla sua Alpine.

Clarkson, com’è solito fare, l’ha buttata in caciara, spingendosi però un po’ troppo in là: “Franco ha preso una penalità per il fatto di essere argentino, probabilmente. O almeno, io gli avrei dato una penalità per questo motivo, ma giusto per quello che è successo quando noi siamo andati lì”.