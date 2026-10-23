“È un sogno!”. Valentino Rossi a cuore aperto su Kimi Antonelli, che ad Austin si gioca il Mondiale e avverte i rivali: “Tante gufate, ma sono gasato”

Alla vigilia di Austin, il commento di Valentino Rossi non poteva mancare. Proprio il Doc, che Kimi Antonelli l’ha incrociato quando l’attuale leader del Mondiale di F1 era solo un bambino, ma già velocissimo. Fenomeno dei kart, imprendibile quasi ogni domenica. Lui lo volle incontrare dopo aver scoperto il suo nome per caso: “Andrea Kimi” era il detentore del record della pista di Migliaro, dove il #46 e l’Academy erano soliti allenarsi. Un tempo che nessuno riusciva a pareggiare e che lo ha spinto ad invitarlo a trascorrere una giornata con la sua banda.

Da quella volta, tra loro è nato un legame fatto di motori e quotidianità, di allenamenti e risate. E a distanza di nemmeno dieci anni, quel ragazzino romagnolo potrebbe diventare il nuovo campione del Mondo di F1 a soli 20 anni. Fa impressione dirlo, ma i 102 punti di vantaggio su George Russell e i 111 su Lewis Hamilton significano solo una cosa: ad Austin, a sei gare dal termine della stagione, il primo match point di questo 2026 è sul tavolo.