Ma che panico ha fatto Franco Colapinto, arrivato su una MotoGP a Austin? “La amo, è più tosta della F1”. E su Valentino Rossi parla chiaro

Non è la prima volta che comunque vede una moto da vicino, come poi raccontato ai media nel corso della giornata: “Sono un grandissimo fan della MotoGP. Mio padre correva in moto da giovane nello speedway, tra traversi sulla terra e senza freni. Si è rotto di tutto, per questo mi ha detto chiaramente che non avrei mai corso su due ruote e mi ha indirizzato sulle quattro!”, scherza Franco come riportato dai colleghi di Automoto.it.

Sull’idea invece che animerà il sabato texano, lui non ha dubbi: “È fantastico unire F1 e MotoGP nello stesso evento, siamo come fratelli ed è la strada giusta per avvicinare i tifosi di entrambi i mondi. Vedere la tecnologia delle moto e toccare i freni è pazzesco, fermano la moto all’istante anche da freddi”.

Incalzato ancora sull’argomento, l’argentino si lascia poi andare anche a un confronto tra le due categorie, tutto in favore del Motomondiale. Per farlo, utilizza nientemeno che Valentino Rossi e il suo presente in auto come esempio: “Basta guardare cosa fa lui: riesce a performare ai massimi livelli insieme ai migliori piloti GT al mondo. Se un pilota di F1 salisse oggi su una MotoGP, sono sicuro che girerebbe a un minuto di distacco, o forse non riuscirebbe nemmeno a completare un giro o a uscire dai box. Guidare una moto a quei livelli è nettamente più difficile”.