Ci voleva Victor Wembanyama con i San Antonio Spurs per far sbottonare Kimi Antonelli: “Il Mondiale? Si sta avvicinando”

Ci voleva proprio lui. Non i giornalisti, non la F1, non tutte quelle interviste in cui ogni risposta è già concordata e discussa. Ci voleva un altro ragazzo stellare, un campo da basket, qualche altro atleta e un paio di chiacchiere spensierate, tra sana curiosità e risate. Ci voleva Victor Wembanyama a casa dei San Antonio Spurs, campioni in carica della Western Conference e in finale di NBA contro i New York Knicks l’anno scorso. L’italiano ci è passato per conoscere la squadra alla vigilia del fine settimana di Austin, a cui arriva con il primo match point mondiale grazie ai 102 punti di vantaggio su George Russell e ai 111 su Lewis Hamilton.

“La stagione sta andando bene, sto lottando per il titolo e si sta avvicinando. Quindi si spera che tra due settimane lo chiudiamo. Ma vedremo”. È questo il passaggio più significativo della chiacchierata tra Kimi e il giocatore francese, centro degli Spurs e altro fenomeno già da ragazzino. Francese, 22 anni, 2.24 metri d’altezza, che in confronto al 1.72 di Kimi sembrano assurdi, e tanta curiosità. Quando Antonelli gli dice che il giorno successivo lui e il team sarebbero andati a vederli giocare, lui gli chiede se prima d’ora di partite ne avesse mai viste. “È la mia prima di NBA”, gli risponde Antonelli, che spesso è stato beccato a guardare la Virtus a Bologna.