Pecco Bagnaia e il valore (per l’Italia) del Mondiale di Kimi Antonelli: “Una delle occasioni più grandi mai esistite”. E Marco Bezzecchi assicura: “È pronto”

Il GP del Messico, per qualcuno, potrebbe segnare un primo e un dopo nella storia sportiva del nostro Paese. Tra questi c’è Pecco Bagnaia che, come il resto dei piloti di MotoGP impegnati a Sepang, a Kimi ha voluto mandare un messaggio, anche davanti alle telecamere: “Ci siamo scritti un attimo fa”, racconta a Sky Sport MotoGP durante il Media Day a Sepang, quando in Italia è mattina inoltrata. “Gli ho mandato un grande in bocca al lupo e un abbraccio, noi siamo con lui. Sarà un weekend storico. Mi auguro vivamente e credo fortemente che Kimi sia un pilota eccezionale, per l’Italia questa è una delle occasioni più grandi mai vissute a livello sportivo. È un momento fantastico”.

Gli amici dell’Academy, quelli con cui condivide spesso giornate tra motori e semplice divertimento, gli si stringono intorno. Tra questi non può mancare Marco Bezzecchi, forse il più vicino all’italiano del gruppetto: “Cercherò di seguire tutto quello che posso, ovviamente”, racconta il Bez, sempre a Sky. Non facile, considerate le 14 ore di fuso orario che dividono Sepang da Città del Messico, ma per l’occasione questo ed altro, specie dopo aver terminato il suo di GP.

“Ci siamo sentiti, ma cosa vuoi che gli dica? È un fenomeno, gli hanno già detto di tutto. Io lo vorrei solo abbracciare in questo momento. Bello, bello. Sono contento per lui, si merita tutto e adesso manca solo l’ultimo step”. Qualche istante dopo, anche la rassicurazione più importante di tutte: “È pronto”, risponde col sorriso a Sandro Donato Grosso.