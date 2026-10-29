Ma chi è Magnus Norman, il nuovo (?) allenatore di Sinner? Da Söderling a Wawrinka, il coach che inseguiva il Roland Garros

Il matrimonio tra Jannik Sinner e Darren Cahill è prossimo al capolinea, come da accordi dopo 365 giorni bonus ottenuti dall’azzurro grazie a una scommessa precedente alla finale di Wimbledon del 2025. In occasione delle ATP Finals dello scorso anno, infatti, Cahill aveva sciolto ogni riserva, annunciando la disponibilità a proseguire per tutto il 2026, qualora Jannik lo avesse ritenuto opportuno. Detto, fatto. Un dream team, quello del numero uno al mondo, che oltre al coach australiano ha sempre potuto contare su Simone Vagnozzi, capo saldo della compagine e che ben presto potrebbe dover fare i conti con una new entry.

È ancora fresco l’addio alle scene di Stan Wawrinka, lo svizzero meno famoso del tennis, ma che a questo sport ha lasciato tanto. Con il più recente addio all’ATP Tour, non passa inosservato chi – da questo addio – è stato lasciato potenzialmente disoccupato. Come non passa inosservato il fatto che il Times abbia designato questa persona a candidato sostituto di Darren Cahill. Stiamo parlando dell’ormai ex allenatore di Stanislas Wawrinka, figura chiave dietro al suo periodo più roseo: Magnus Norman.

Norman, classe 1976, è oggi un allenatore di origini svedesi, dopo aver raggiunto il secondo posto in classifica mondiale nel 2000, anno in cui è stato semifinalista agli Australian Open e finalista al Roland Garros. Sul suo palmares non manca la Davis, conquistata nel 1998 sconfiggendo l’Italia di un infortunato Andrea Gaudenzi a Milano. Dodici i titoli ottenuti in totale in carriera, numeri discreti per un buon giocatore da fondo che, una volta terminata la magia, ha fatto dell’insegnamento il suo nuovo obiettivo. Magnus Norman inizia presto a colpire palline, ma non di colore giallo. Da bambino pratica il bandy, una disciplina simile all’hockey che si gioca all’aperto utilizzando una palla invece che un disco. Promette bene, a tal punto da aggiudicarsi la nazionale a 16 anni, se solo la nonna non gli avesse regalato una racchetta per il suo ottavo compleanno. La preferenza per il tennis cresce con il tempo fino ad avere la meglio, scortandolo con pazienza verso i risultati menzionati, fiore all’occhiello di una carriera fin troppo fugace. Parliamo di un ragazzo che subisce un intervento chirurgico a causa di un’aritmia cardiaca ad appena 22 anni e dice addio al sogno a 28, dopo una serie di infortuni a ginocchia e anche.