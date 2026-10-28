Ma davvero il tennis ha superato il calcio come tesserati? Ni, e ve lo spieghiamo. Ecco come la FITP ha gonfiato il dato delle sue tessere

Il tennis ha superato il calcio come tesserati, sorpasso storico! Oggi questa notizia è finita su tutti i giornali, l’ennesimo requiem per il nostro già disgraziato pallone, che ormai è come sparare sulla Croce Rossa. L’ennesima vittoria per Re Angelo Binaghi, dominatore della Fitp dal 2001 (Xi Jinping in confronto è un novellino), sempre impegnato a tuonare la supremazia della racchetta sullo scarpino (e guai a spostargli l’orario della finale degli Internazionali per colpa del derby di Roma).

Ma, a chi un minimo mastica di queste cose, è un dato con non può non suonare strano, per una serie di motivi. Il calcio è uno sport di squadra, ogni squadra ha undici giocatori, circa nove (spesso anche di più) riserve, allenatore, dirigenti e via discorrendo, tutti tesserati FIGC. Questo per nove livelli di categorie, nazionali, regionali e provinciali, più tutte le categorie giovanili. La sola Serie D ad esempio ha nove gironi da 18 squadre, per un totale di 162 squadre, in tutta Italia il ReportCalcio FIGC conta 11.099 società e 64.936 squadre. Benedetto Sinner, ma come può il tennis, che è uno sport individuale e pur sempre “di nicchia” seppur stia diventando sempre più praticato e popolare, rivaleggiare con questi numeri? Visto che i giornaloni sportivi non lo hanno fatto, ci siamo presi la briga di indagare.