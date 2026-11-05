Kimi Antonelli in Brasile col casco di Senna in testa e gli obiettivi ben chiari: “Sono orgoglioso, ma ora si riparte”. Poi la gara più emozionante della stagione, i record, Russell e il 2027

L’obiettivo non cambia. C’era da aspettarselo, anche perché, con quel sorpasso su Charles Leclerc che a Città del Messico gli era valso il podio, era chiaro a tutti come Mondiale o non Mondiale Kimi volesse solo finire più avanti possibile. “Potevo anche accontentarmi di finire nono, era sufficiente, ma non era quello che volevo”, spiega lui. “Non volevo conquistare il titolo facendo semplicemente il ‘compitino’ o restando quarto. Volevo una bella gara salendo sul podio, a tutti i costi”.

Di quella domenica, porterà con sé tante cose. Una di queste è la celebrazione sul podio, sulle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton: “È surreale. Sarà uno dei ricordi più speciali della mia carriera insieme a Monza. Vedere così tanto rispetto e apprezzamento da parte di due piloti che hanno fatto, e stanno ancora facendo la storia di questo sport, è fantastico”. Un momento spontaneo, nato da uno scambio di sguardi: “Non me l’aspettavo, mi sono emozionato tantissimo. Quella foto la incornicerò sicuramente per appenderla al muro”.

Attimi da pelle d’oca, al termine di una stagione impressionante. La stessa definita “perfetta” da tanti dei piloti di questa F1 quando c’è stato da celebrare il successo di Kimi. Nove vittorie, quasi tutte una più bella dell’altra. Tra queste, però, ce n’è una che spicca: “Monza e la prima vittoria in Cina rimarranno indimenticabili, ma se devo giudicare la mia prestazione pura, quella di Montecarlo è stata la gara migliore della mia vita. Tra qualifica e gara, il feeling con la vettura quel weekend è stato semplicemente perfetto”.

Tutto bellissimo, ma prima di fare la storia non sono mancati nemmeno i momenti complicati. Soprattutto nella parte centrale della passata stagione, in Europa, quando tra ritiri ed errori tutto sembrava girare per il verso sbagliato: “Sono quasi contento che il Kimi dello scorso anno abbia dovuto affrontare tutti quei momenti difficili”, afferma Antonelli. “Mi hanno fatto crescere e maturare molto più velocemente, mettendomi di fronte a ogni tipo di situazione”.