Gli altri due, Martín e Bezzecchi, spiegano che c’è poco che possano controllare in questo momento. “Vero che matematicamente sarei ancora in gioco, la realtà però è molto diversa”, ha esordito il 72. “Vorrei vincerle tutte ma comunque non basterebbe, per rimanere in lotta Marc dovrebbe fare soltanto degli zeri”. Martín invece dice di non avere particolari problemi al polso destro e che “Il campionato non dipende da me, poi se dovesse succedere qualcosa… punteremo a essere lì”. Entrambi vogliono vincere le gare, sperando in un qualche imprevisto per arrivare a Valencia con una piccola speranza di giocarsi ancora qualcosa. Pressoché impossibile per l’italiano e difficilissimo per lo spagnolo. Entrambi, inevitabilmente, hanno reso l’onore delle armi a Marquez: “È tosto lottare con lui, anche se è sempre una soddisfazione perché è uno dei più grandi della storia”, ha detto Marco. Jorge, invece: “Mi sono giocato i campionati con Pecco e arrivare fino a qui contro Marc è un privilegio, si impara sempre qualcosa. Ed è uno che molto difficilmente sbaglia”.



Nel frattempo c’è chi torna a parlare di ritiro per Marc, che - va ricordato - ha ancora due anni di contratto con Ducati. Lui però non è stato categorico nel proseguire: “Ora penso solo a chiudere il campionato e ho un contratto per il futuro, anche se è vero che è stato un anno difficile per diversi aspetti mi sento ancora veloce”.



Per chiudere, un giornalista fa notare a Marc Marquez che alle sue spalle c’è il logo Repsol, title sponsor del Gran Premio portoghese: “Sarebbe perfetto chiudere qui, Repsol più che parte della mia carriera è nel mio cuore”, ha detto con una risata prima di aggiungere che “Con Ducati abbiamo Shell”. Con tutte le probabilità lo scopriremo domenica. Difficile invece che il mondiale si chiuda sabato sotto la pioggia, così come vederlo concludersi a Valencia.