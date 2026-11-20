In Sudafrica Valentino arriva pronto, anzi, prontissimo. Primo turno del venerdì mattina: miglior tempo. Venerdì pomeriggio: miglior tempo. Sabato mattina: miglior tempo. Sabato pomeriggio: prima fila. Poi, la domenica mattina, nel warm-up, è solo terzo: si è confuso provando gomme diverse e ha pochissimo tempo per rimettersi a posto, perché la gara sta per partire.

A questo punto, c’è un dettaglio che nel libro Rossi racconta senza giri di parole. E che, clamorosamente, è passato sotto traccia. Poco prima di partire per il Sudafrica si era fatto circoncidere per un’infiammazione: una scelta obbligata, che l’aveva fatto arrivare a Welkom con dodici punti di sutura sul pene. La situazione è delicata e, tra un turno e l’altro, tocca medicare quella ferita. Ad aggravare tutto quanto c’è il caldo, la tuta, i colpi contro il serbatoio.

Tutto questo, comunque, non lo distrasse dall’obiettivo. Alla partenza della gara, la Yamaha va forte e lui si sente bene. Supera Gibernau nei primi giri e a quel punto diventa una questione tra lui e Biaggi, una resa dei conti. Aveva già battuto Max, ma stavolta era il Corsaro su una Honda ufficiale. Biaggi, scrive Rossi, “caccia l’anima”. Per tutta la corsa si passano e ripassano, sbam, sbam, sbam, in una raffica di giri veloci. Al terzultimo giro Valentino attacca all’esterno con un block-pass. Vanno lunghi entrambi, nello sporco, senza toccarsi. Rossi passa e resta davanti fino alla fine.