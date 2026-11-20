Valentino Rossi la chiama la gara più bella e più importante della sua carriera. Non è valsa un titolo mondiale, né racconta di una rimonta all’ultima curva. È la prima corsa con la Yamaha, a Welkom, in Sudafrica, il 18 aprile 2004. Quel giorno Rossi si presenta al via con un problema in più che non ha nulla a che fare né con le gomme né con la moto. Riguarda una parte del suo corpo, delicatissima.
La storia, comunque, inizia qualche mese prima. Valentino lascia la Honda, con cui ha vinto tutto, per una moto che molti considerano un ripiego. Nel paddock ne è convinto soprattutto Max Biaggi, che pensa che senza la Honda Rossi prenderà paga e non vincerà più.
Poi arrivano i test e l’aria inizia a cambiare, con il Doc che, nella sua biografia, “La mia storia”, la racconta così: ansia, terrore, panico, perché va forte anche con quella moto. Il merito è anche di Masao Furusawa, ingegnere Yamaha capace di dimezzare la perdita di potenza del motore, lacuna più grossa di quella moto. A Barcellona, dopo quelli di Phillip Island, Rossi firma il miglior tempo. Tutto questo mentre in squadra si lavora e si scherza, con un clima che non trovava più da tempo.
In Sudafrica Valentino arriva pronto, anzi, prontissimo. Primo turno del venerdì mattina: miglior tempo. Venerdì pomeriggio: miglior tempo. Sabato mattina: miglior tempo. Sabato pomeriggio: prima fila. Poi, la domenica mattina, nel warm-up, è solo terzo: si è confuso provando gomme diverse e ha pochissimo tempo per rimettersi a posto, perché la gara sta per partire.
A questo punto, c’è un dettaglio che nel libro Rossi racconta senza giri di parole. E che, clamorosamente, è passato sotto traccia. Poco prima di partire per il Sudafrica si era fatto circoncidere per un’infiammazione: una scelta obbligata, che l’aveva fatto arrivare a Welkom con dodici punti di sutura sul pene. La situazione è delicata e, tra un turno e l’altro, tocca medicare quella ferita. Ad aggravare tutto quanto c’è il caldo, la tuta, i colpi contro il serbatoio.
Tutto questo, comunque, non lo distrasse dall’obiettivo. Alla partenza della gara, la Yamaha va forte e lui si sente bene. Supera Gibernau nei primi giri e a quel punto diventa una questione tra lui e Biaggi, una resa dei conti. Aveva già battuto Max, ma stavolta era il Corsaro su una Honda ufficiale. Biaggi, scrive Rossi, “caccia l’anima”. Per tutta la corsa si passano e ripassano, sbam, sbam, sbam, in una raffica di giri veloci. Al terzultimo giro Valentino attacca all’esterno con un block-pass. Vanno lunghi entrambi, nello sporco, senza toccarsi. Rossi passa e resta davanti fino alla fine.
Al traguardo, sente scoppiare “un sospiro con dentro un peso enorme”. Lo paragona a un tuffo da un trampolino altissimo, entrato in acqua senza nemmeno uno spruzzo. Dice che una gioia così profonda l’ha condivisa con tanti, da Davide Brivio a Lin Jarvis, da Furusawa a Jeremy Burgess.
Biaggi non fa polemiche. Gli stringe la mano appena dopo il traguardo e Valentino lo definisce un signore che perde bene. Nel giro d’onore, poi, si ferma in un punto preciso, quello che aveva immaginato prima della gara. C’è una telecamera davanti e lui si siede accanto alla sua Yamaha colorata di blu, come due compagni di ritorno da una gita. Molti pensano che stia piangendo. Invece ride, sotto il casco. Perché a lui, quando succede qualcosa di bello, non viene da piangere ma da ridere.
Una storia simile, forse la più vicina, è quella di Troy Bayliss. Donington, 2007: l’australiano della Ducati cade in Gara 1 e si schiaccia il mignolo. Con l’adrenalina ancora in corpo va in infermeria e chiede di amputarlo per tornare in sella un paio d’ore dopo e prendersi la rivincita su Toseland, il padrone di casa. Il dito viene tagliato davvero, perdendo le due falangi esterne.
La parte che nessuno racconta, però, è un’altra. Lo ha spiegato a MOW Giovanni Di Pillo, per tutti dentro al paddock Joe, che quel giorno era lì. Il vero guaio di Troy non era il dito. Cadendo era finito sulla forcella e si era ferito in una zona ben più delicata, tanto da richiedere 27 punti di sutura. Per risalire in moto, dopo pochi giorni, gli costruirono una specie di protezione in carbonio. Di Pillo dice che del dito a Bayliss importava poco, perché la ferita che gli faceva male davvero era quella sotto.
Anche l’australiano, a modo suo, ha ricordato di non essersi accorto di niente, perché aveva un forte dolore all’inguine. Due piloti, due epoche, due ferite che nessuno vedeva. Sul podio, e nelle storie raccontate dopo, è rimasto il risultato. Ma la vera impresa è un’altra, con entrambi in pista parecchio incerottati: Per di più, proprio lì sotto.