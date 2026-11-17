Dieci. Dieci per diventare il pilota più vincente di questa MotoGP, dieci per riscrivere ancora una volta la storia di questo sport. E dieci per dare uno schiaffo a tutti quei limiti che spesso nasconde, da cui cerca di sviare ogni discorso. Al penultimo appuntamento stagionale di questa MotoGP, a Portimao, Marc Marquez ci arriva con un solo obiettivo. Vincere il decimo titolo mondiale in carriera, diventando così il secondo pilota più titolato della storia alle spalle del solo Giacomo Agostini. Un traguardo enorme, per certi versi impensabile perché vaglielo a dire al pilota che nel 2020 si distrusse un braccio e qualche anno dopo una spalla che, dopo aver visto l’inferno, sarebbe tornato più forte di prima.
Mentalmente, soprattutto. Perché Marc questo 2026 se l’è preso con la testa più che con la velocità pura, la stessa che tutti gli hanno sempre riconosciuto. E alla fine, nella sua condizione fisica, gestirsi e saper andar piano quando non serviva andare veloce, o il contrario, è stata la chiave di tutto. Il mondiale dell’intelligenza, verrebbe da dire.
Peccato che un neo in questa storia bellissima potrebbe esserci. Quantomeno a sentimento. Un ipotetico successo già dopo la Sprint del sabato, qualora lo spagnolo tagliasse il traguardo guadagnando due punti su Jorge Martin, l’unico rimasto ancora in “lotta”. Sarebbe la prima volta che il più temuto degli scenari fin dall’introduzione della Sprint Race, nel 2023, si concretizzasse. Una grana per l’intera MotoGP nel giorno del titolo mondiale più significativo della storia dello spagnolo, ma anche uno dei più pesanti nella storia dello sport stesso.
Per dirla praticamente, considerate le procedure attuali, non si salirebbe nemmeno sul podio, o perlomeno su quello vero. Marc il suo decimo lo festeggerebbe con una medaglia al collo, tutto qui. Sempre che arrivi nei primi tre sotto la bandiera a scacchi, altrimenti potrebbero esserci problemi ancor più grossi per chi si troverà a gestire quegli attimi così unici e speciali.
Non il migliore degli spettacoli, insomma. Eppure, arriverebbe nel giorno “giusto” della sua stagione. Il sabato, quello in cui ha fatto la differenza e che alla fine pesa di più sul titolo che potrebbe portarsi a casa. Perché proprio nelle Sprint Marquez ha costruito la sua impresa, vincendone dieci e finendo sul podio in ulteriori quattro occasioni. C’è poi un altro dato che fa impressione: solo quattro volte fuori dalla Top 5 di cui un ritiro, a Le Mans. Poi, la quasi totale perfezione.
Basti pensare che, senza quelle Sprint, non sarebbe nemmeno lui ad arrivare in Portogallo in vantaggio. Se contasse solo la domenica, infatti, il primo in classifica sarebbe Marco Bezzecchi, che però il suo Mondiale l’ha buttato via proprio al sabato a causa di ben sei ritiri. Quasi tutte occasioni in cui Marc ha fatto il colpo grosso, sommando punti su punti.
Alla fine, proprio quel giorno che nessuno vorrebbe per vincere un mondiale potrebbe consegnargli il suo decimo. Il peggiore scenario immaginabile in termini di celebrazioni, il più giusto possibile guardando a questo 2026. In un certo senso, gli fa persino giustizia. Che poi, siamo abbastanza sicuri che allo spagnolo di tutta questa storia importi zero. Conta solo raggiungere quell’obiettivo così importante prima di pensare al futuro, che comunque non è senza incognite. D’altronde, che sia di sabato o di domenica, che sia a Portimao o a Valencia, la vera sostanza cambia poco. Sarà solo un dettaglio in più di questa storia su cui in pochissimi avrebbero scommesso. Lui l’ha fatto, reinventandosi e riscoprendosi vincente uguale.