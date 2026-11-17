Basti pensare che, senza quelle Sprint, non sarebbe nemmeno lui ad arrivare in Portogallo in vantaggio. Se contasse solo la domenica, infatti, il primo in classifica sarebbe Marco Bezzecchi, che però il suo Mondiale l’ha buttato via proprio al sabato a causa di ben sei ritiri. Quasi tutte occasioni in cui Marc ha fatto il colpo grosso, sommando punti su punti.

Alla fine, proprio quel giorno che nessuno vorrebbe per vincere un mondiale potrebbe consegnargli il suo decimo. Il peggiore scenario immaginabile in termini di celebrazioni, il più giusto possibile guardando a questo 2026. In un certo senso, gli fa persino giustizia. Che poi, siamo abbastanza sicuri che allo spagnolo di tutta questa storia importi zero. Conta solo raggiungere quell’obiettivo così importante prima di pensare al futuro, che comunque non è senza incognite. D’altronde, che sia di sabato o di domenica, che sia a Portimao o a Valencia, la vera sostanza cambia poco. Sarà solo un dettaglio in più di questa storia su cui in pochissimi avrebbero scommesso. Lui l’ha fatto, reinventandosi e riscoprendosi vincente uguale.