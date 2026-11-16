Viva Ronaldinho al Ravenna, il suo sorriso e la sua classe sono la bellezza della vita. Chi lo critica non conosce la verità del calcio

Pensate che ormai a pochi passi dai 50 anni, avrei voluto prendere un treno, vivermi l'intera giornata come un tifoso del Ravenna calcio, stare dentro quel viaggio emotivo e vedermi da vicino il Gaucho. Il lavoro, la routine noiosa e ripetitiva della vita da adulto non me l'ha permesso, ma non potevo perdermi lo spettacolo. Alle 17.30 ero davanti la tv e ho goduto. Cosa altro c'è da aggiungere? Ronaldinho è magia pura, è l'essenza del football e la sua verità più essenziale. È il bambino che vede rotolare un pallone, lo insegue e inizia a fare acrobazie, ridendo felice. Come lui ci ha insegnato. Quell'artista puro con la 10 sulle spalle che, nei primi anni 2000, ha fatto impazzire il mondo, con le maglie di Paris St. Germain, Barcellona, Milan e Brasile. L'incredibile Selecao che nel 2002 alzò la Coppa del Mondo al cielo contando negli undici titolari gente come Roberto Carlos, Kaka, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Roba spaziale.

E allora che importa se il presidente del Ravenna, il signor Ignazio Cipriani, figlio di papà Giuseppe a capo del gruppo Cipriani, famiglia che nel 1931 fondò a Venezia l'iconico Harry's Bar, e mamma Eleonora Gardini, primogenita di Raul, quindi ultimo discendente di una famiglia che ha fatto del lusso, del business e delle relazioni ad altissimo livello, scuola nel nostro paese, ha messo in piedi un' operazione di marketing per promuovere il club Romagnolo. Che importa se uno degli obiettivi era vendere le magliette, far parlare del Ravenna in tutto il mondo o i (carissimi) biglietti per andare allo stadio. Non è questo che conta. Chi, come me, si ciba di emozioni ha pensato al campo. Alla gioia di un pallone e di un bambino che si connette con la verità del calcio. Perché, cari miei, Ronaldinho è la verità.

So che ormai siete abituati a parlare di calcio come fosse un testo scientifico di Hawking, perché vi hanno insegnato che questo gioco (e tale rimane) non è più espressione dei sentimenti collettivi, ma una corsa all'autostima, alla ricerca della performance, dell'allenamento ossessivo, dei numeri, dei trofei e vi hanno abituato a pensare che può parlare solo chi vince di più, chi fa più gol, chi gonfia il petto. Tutto questo in un ambiente in cui dirigenti, procuratori, fantomatici esperti di calcio mercato con la pochette nel taschino della giacca parlano solo di soldi e le istituzioni federali fanno figuracce come quella di Malagò. È da loro che nasce la polemica sulla presenza in campo di Dinho con il Ravenna. Da questa gente, insieme a colleghi giornalisti che stanno su quel carro e ci vorrebbero spiegare qual è il vero calcio. O che un 46enne in campo chiuderebbe le porte ai giovani che potrebbero essere al suo posto. Teorie assurde e inutili al pari di un file in autodistruzione.