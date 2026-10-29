Ma quant'è figa Agata Centasso! La bellissima “Belva” veneziana spacca sui social, a calcio, fa la OSS a tempo pieno ed è una persona migliore di voi

Essere fighi non è solo una questione estetica, ce lo ricorda Agata Isabella Centasso. Provate a fare un piccolo esercizio di pigrizia mentale: digitate su Google “Agata Isabella Centasso” e leggete i titoli. Troverete una serie di definizioni come: “Chi è una delle calciatrici più affascinanti d’Italia”. Certo, nulla togliere alla bellezza di Agata, ma se si parla di una personalità del genere non ci si può limitare alla litania del voyeurismo da spogliatoio. La colpa non è di nessuno, ma si tratta di un problema strutturale: perché in Italia vige ancora una regola non scritta ma inflessibile: se una donna ha un bell’aspetto e usa i social senza farsi venire i sensi di colpa, deve per forza essere un’imbucata, una sorta di alieno da ammirare con stupore o una che usa il pallone come pretesto per qualche comparsata televisiva. Poi però, se si decide di andare oltre la superficie e guardare chi è davvero Agata Isabella Centasso - classe 1990, veneziana doc -, capisci che gli “etichettatori seriali” non hanno capito bene di chi stiamo parlando. Bellissima sì, ma non solo.

In campo indossa la maglia del Venezia Calcio 1985, centrocampista centrale. Nel rettangolo verde non si fanno sconti, non si sfila né si pettinano le bambole. Lei stessa lo ripete da sempre con grande onestà: il suo stile di gioco è alla “Gattuso”, quindi si capisce bene cosa intendiamo: tanta corsa, contrasti duri compresi, diagonali difensive e un calcio che diventa una “lotta nel fango”, se necessario. Non a caso, se Gennarino Gattuso in campo era solito farsi chiamare “Ringhio”, il suo soprannome storico è la “Belva”, affibbiatole dal padre fin da ragazzina. Agata Centasso è una che ha dovuto fare i conti con i crociati saltati e con la gavetta vera. Sia chiaro: non si tratta di qualcuno che ha scelto corsie preferenziali solo perché ha un seguito importante sui social.