Ecco perché presentarsi dal Papa omaggiando Giordano Bruno è la cosa più Bob Dylan che esista

“Don't follow leaders, watch the parking meters”, lo cantava Bob Dylan nel 1965 in Subterranean Homesick Blues. Quale migliore verso per sintetizzare la sua visita nel Palazzo Apostolico vaticano? Durante l’incontro The Bard e il papa americano si sono scambiati dei doni: Dylan ha donato una copia della sua autobiografia (Chronicles: Volume One) e Papa Leone ha ricambiato con un rosario. L'artista suonerà a Roma stasera al Palazzo dello Sport. Ma non è questo il punto cruciale di un incontro già di per sé iconico. Il punto è il cappuccio. Il cappuccio è tutto. Soprattutto se ad alzarlo è un’icona della musica come Bob Dylan. Soprattutto se ad alzarlo è Bob Dylan accanto a un’altra icona di potere come Papa Leone XIV.

Il frate eretico e l’addomesticatore di anime: sembra già il titolo di un film di Sorrentino. E il cappuccio è l’immagine chiave. Non stiamo parlando della dimenticanza di un premio Nobel ultraottantenne che ignora il galateo prima di varcare le soglie del Palazzo Apostolico, o della trascuratezza di una rockstar in tournée. Per Bob Dylan, che ha costruito l'intera sua poetica sulla stratificazione del simbolo e sulla citazione colta, presentarsi al cospetto di Papa Leone con la testa avvolta dal cotone scuro della sua felpa è una rigorosa scelta liturgica.