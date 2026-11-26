Chioma corvina lunghissima, liscissima e untissima, camicia nera e soprattutto uno sguardo talmente fisso e magnetico da sembrare una SerpeVerde che si è appena diplomata presso la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. La Crampsie ha quel tipo di espressione impassibile che scatena subito l’associazione con altri personaggi contemporanei. Il mood rettiliano - nel senso più pop e villain-chic del termine - glielo conferiscono i tratti somatici, i colori, ma anche la potenza del movimento appena accennato, robotico, che sembra comandato dall’IA.

Crampsie pare proprio una discepola d’élite di Elon Musk e, di riflesso, anche del suo prolungamento italiano, ossia Antonio Stroppa, spesso preso in giro sui social per quell’aria tutta d’un pezzo, un po’ robotica e reptilian-style. Ecco, magari la Crampsie è più simpatica e meno fuori controllo, decisamente meno pericolosa (speriamo). Un’estetica iper contemporanea, quasi futuristica, priva di sbavature, che non tradisce la minima emozione.