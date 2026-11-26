Oh! Finalmente un nuovo volto in prima fila nel calcio italiano che non sia il solito dirigente ingessato che si raddrizza la cravatta in tribuna autorità. Finalmente una donna che ricopre una carica importante nello sport! Le femministe gioiscono, ma non solo loro: pure i rettiliani. Stiamo parlando di Lauren Crampsie, la nuova presidente rossonera. No, la squadra non è il Milan (adesso non esageriamo), ma il Monza. E, a giudicare dalla posa, la Crampsie ha già capito come si cattura l’attenzione dei media (o almeno quella di MOW, sono soddisfazioni).
Tra il Serpeverde e il mood Musk
Chioma corvina lunghissima, liscissima e untissima, camicia nera e soprattutto uno sguardo talmente fisso e magnetico da sembrare una SerpeVerde che si è appena diplomata presso la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. La Crampsie ha quel tipo di espressione impassibile che scatena subito l’associazione con altri personaggi contemporanei. Il mood rettiliano - nel senso più pop e villain-chic del termine - glielo conferiscono i tratti somatici, i colori, ma anche la potenza del movimento appena accennato, robotico, che sembra comandato dall’IA.
Crampsie pare proprio una discepola d’élite di Elon Musk e, di riflesso, anche del suo prolungamento italiano, ossia Antonio Stroppa, spesso preso in giro sui social per quell’aria tutta d’un pezzo, un po’ robotica e reptilian-style. Ecco, magari la Crampsie è più simpatica e meno fuori controllo, decisamente meno pericolosa (speriamo). Un’estetica iper contemporanea, quasi futuristica, priva di sbavature, che non tradisce la minima emozione.
Il curriculum
Ma dietro quell’aura glaciale da Morticia Addam's c’è un curriculum di tutto rispetto che spiega benissimo perché sia finita proprio in Brianza. Prima di prendersi le chiavi dell’U-Power Stadium, Crampsie ha scalato le vette del marketing mondiale diventando presidente per il Nord America di Ogilvy, uno dei colossi mondiali della pubblicità e della comunicazione. Parliamo di una che non vende solo prodotti, ma costruisce immaginari e narrazioni di brand globali. Dal content marketing è sbarcata nel calcio italiano insieme al socio Brandon Berger e ha fondato Beckett Layne Ventures, il fondo statunitense che ha rilevato il Monza da Fininvest raccogliendo l’eredità storica dell’era Berlusconi-Galliani. Nominata presidente nel settembre 2025 al fianco dell’amministratore delegato Mauro Baldissoni, ha portato in Brianza l’idea tutta americana di trasformare una squadra di calcio in una vera media company moderna, con tanto di storytelling e contenuti esclusivi da garantire un appeal internazionale.
Il Monza si ritrova al vertice una figura che trasuda determinazione e freddezza manageriale. Nel mondo del calcio avere una presidente con quella faccia da poker face è un vantaggio competitivo: con quella postura da gelida femme fatale che si ritrova, l’affare è già chiuso ancor prima di iniziare e ovviamente a modo suo. Pure il mondo calcistico si è rassegnato al fatto che serviva un’estetica più tagliente e meno noiosa. Lauren Crampsie arriva con quel fascino un po’ glaciale e cinematografico, ha tutte le carte in regola per dare una lezione di comunicazione agli incravattati con la terza media che sanno discutere solo di schemi di gioco. Oltretutto, nella sua bio di Instagram è lei stessa ad avvertirci: "Don’t follow me, I’m lost too". Ma, si sa, è difficile resistere al fascino della perdizione. Girl power? No, reptilian power!