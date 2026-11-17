Fermi tutti! Sedetevi, mettetevi comodi. La notizia che stiamo per darvi potrebbe lasciarvi spiazzati: Francesca Michielin ha fatto una canzone metal. Siamo consapevoli che potrebbe sembrarvi un troll o una base perfetta per costruirci sopra dei meme. E infatti sui social è già così. Ma stavolta i meme non sono banali sfottò, perché la Michielin ha sconvolto tutti e per quanto l’associazione tra lei e il metal possa inizialmente far sorridere, basta spingere su play e ascoltare Viriditas per accorgersi che qui siamo di fronte a qualcosa di terribilmente serio.
Innanzitutto si gode a prescindere, perché sin dalle primissime note l’impressione è chiara: Francesca Michielin ha dato un bel calcio in culo alle regole del mercato, schiavo dell’algoritmo e della coerenza identitaria degli artisti. Quanto ci piace, invece, l’incoerenza? Un valore troppo spesso sottovalutato. Essere incoerenti ti permette di fare quel che cazzo ti pare senza dover dare spiegazioni a nessuno. Ultimamente ce ne siamo dimenticati, ma un artista ha il dovere di essere incoerente, di sperimentare, cambiare maschera: passare dalla vittoria a X Factor alle canzoni d’amore, poi a dirigere l’orchestra per Emma a Sanremo, condurre X Factor, fino a pubblicare un pezzo metal in lingua italiana. Proprio come ha fatto Francesca con Viriditas. Anzi, la domanda è: perché non ci ha pensato prima? Una voce come la sua si sposa perfettamente con le sonorità potenti del genere: una vocalità delicata su strumentali dure e possenti, il connubio di cui avevamo bisogno. Nel videoclip di Viriditas, Francesca appare con la sua solita baby face, vestita da una specie di Cappuccetto Rosso in versione viola. Il sentiero, gli alberi, il bosco sono la sua band. Se si prova a guardare il video muto è facile immaginarsi una canzone melodica che parla di amore universale, gratitudine, sentimenti raccontati al gusto di miele. Poi attivi l’audio e il contrasto tra l’immagine di Francesca e la sonorità del brano ti fa esclamare un “WTF?” nell’immediato. Scorrendo i commenti su YouTube, ci imbattiamo in un sacrosanto: “Francesca, sei nata per cantare metal”. Provare per credere.
L’artista ha definito le sonorità del brano “medieval metal” e per lei questo non è neanche un battesimo nel genere. Il metal è sempre stato presente nelle playlist della cantante, soprattutto quando era giovanissima. È un mondo che di solito si esplora durante la prima adolescenza, tra i banchi di scuola, quando teschi e borchie diventano il simbolo di una generazione incazzata. Non tutti poi rimangono fedeli all’heavy metal: per molti resta una fase relegata agli anni delle superiori e quando borchie e anfibi finiscono negli scatoloni polverosi in cantina, si continua a essere incazzati con la vita, ma senza più spararsi gli Slipknot o i System of a Down nelle orecchie. Ma come mai Francesca, a 31 anni, ha deciso di tornare proprio lì? A quando eravamo arrabbiati con il mondo tanto da truccarci gli occhi di nero intenso. Forse Francesca Michielin è ancora incazzata come un’adolescente, solo con una consapevolezza diversa. E infatti in Viriditas non urla, usa la potenza della sua vocalità fine per raccontarci un concept pazzesco: la rigenerazione, il verde che rappresenta il germogliare e la vitalità. Nel video si veste da Ildegarda di Bingen - una badessa benedettina vissuta in pieno Medioevo, nel XII secolo, che si occupava di musica, medicina e scrittura - e, come lei, unisce la spiritualità a una serie di immagini vitali.
Sarebbe bastato ascoltare il suo nuovo disco, Magia bianca, magia nera, uscito il 30 ottobre, per accorgersi che la Michielin era pronta a regalarsi e regalarci una svolta: non il solito menu fisso della discografia, insomma, ma una scelta di piatti gourmet. Quella di Francesca è una mossa che stona parecchio con gli standard di un’industria sempre più omologata: si è sporcata le mani, e per questo ci piace. Oggi molti artisti si riempiono la bocca con concetti come rinascita, rigenerazione o fallimento come punto di partenza. Ma la verità è che tanti lo raccontano bene a chiacchiere, mentre poi la musica dice poco. Quella di Francesca, invece, parla a caratteri cubitali e dimostra un coraggio che oggi hanno solo gli artisti di nicchia. Lei viene dal pop: quale migliore zona di comfort per continuare a portare la pagnotta a casa? Scegliere di rischiare per distinguersi è un atteggiamento che non possiamo non stimare. E allora, se per essere contemporanei dobbiamo produrre canzoncine per TikTok con l’IA, tutta la vita meglio tornare al “medieval metal”.