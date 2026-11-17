Innanzitutto si gode a prescindere, perché sin dalle primissime note l’impressione è chiara: Francesca Michielin ha dato un bel calcio in culo alle regole del mercato, schiavo dell’algoritmo e della coerenza identitaria degli artisti. Quanto ci piace, invece, l’incoerenza? Un valore troppo spesso sottovalutato. Essere incoerenti ti permette di fare quel che cazzo ti pare senza dover dare spiegazioni a nessuno. Ultimamente ce ne siamo dimenticati, ma un artista ha il dovere di essere incoerente, di sperimentare, cambiare maschera: passare dalla vittoria a X Factor alle canzoni d’amore, poi a dirigere l’orchestra per Emma a Sanremo, condurre X Factor, fino a pubblicare un pezzo metal in lingua italiana. Proprio come ha fatto Francesca con Viriditas. Anzi, la domanda è: perché non ci ha pensato prima? Una voce come la sua si sposa perfettamente con le sonorità potenti del genere: una vocalità delicata su strumentali dure e possenti, il connubio di cui avevamo bisogno. Nel videoclip di Viriditas, Francesca appare con la sua solita baby face, vestita da una specie di Cappuccetto Rosso in versione viola. Il sentiero, gli alberi, il bosco sono la sua band. Se si prova a guardare il video muto è facile immaginarsi una canzone melodica che parla di amore universale, gratitudine, sentimenti raccontati al gusto di miele. Poi attivi l’audio e il contrasto tra l’immagine di Francesca e la sonorità del brano ti fa esclamare un “WTF?” nell’immediato. Scorrendo i commenti su YouTube, ci imbattiamo in un sacrosanto: “Francesca, sei nata per cantare metal”. Provare per credere.