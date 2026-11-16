Elisa piange, rinuncia alla promo del nuovo album da Fazio e dedica una canzone a una fan morta durante il concerto a Bologna. Questa è la musica che vogliamo sentire

La grandezza di un’artista non si misura solo dal successo delle sue canzoni, né viene definita da una voce o da una scrittura fuori dal comune come quella di Elisa. L’artista si vede soprattutto quando c’è da prendere una decisione e lo si fa in barba alle agende promozionali e a tutto ciò che può essere già stato programmato. Perché in un mondo discografico che spesso ci appare come un gigantesco tritacarne che mette il business al primo posto, arriva Elisa a fare da eccezione e ricordarci che di fronte a certi eventi la promozione può anche aspettare. E allora è un regalo quello che Elisa fa - non solo alla fan Monica, ma a tutti noi - presenziando come da accordi alla puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Ci saremmo aspettati un invito declinato. Lo avremmo compreso: quanto successo la sera prima è un evento che può segnare un’artista per sempre e probabilmente per Elisa sarà così. Ma la cantante ha scelto di onorare l’impegno con Fabio Fazio e presentarsi comunque in trasmissione, con un momento straordinario dedicato proprio a Monica. Elisa ha deciso di cantare Eppure sentire insieme alla sua band, dedicandola alla fan. Dopo aver sentito i familiari, Elisa si è accertata che quella fosse la canzone preferita di Monica, ha raccolto il coraggio e l’ha ricordata nel modo migliore possibile. La cantante è apparsa visibilmente scossa ed emozionata, ma non c’era la benché minima traccia di protagonismo nella sua performance.