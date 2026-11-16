Elisa piange, rinuncia alla promo del nuovo album da Fazio e dedica una canzone a una fan morta durante il concerto a Bologna. Questa è la musica che vogliamo sentire

Ciao ragazzi, mi dispiace tanto, purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per vedere il concerto come tutti voi. È successo che ci ha lasciato in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco. Sapevamo che era andata via da qui in condizioni molto gravi. Purtroppo è deceduta. Non ci sono parole. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle e anche quelle brutte, ma in maniera sempre costruttiva. Questo ci ricorda solo quanto tutto sia prezioso.
Elisa Toffoli ci ha spiegato cosa significa essere artisti. E non stiamo parlando delle sue indiscusse doti canore, né del suo repertorio o dell'innata discrezione che da sempre dimostra sopra e sotto il palco. Sabato sera a Bologna si sarebbe dovuto tenere un live dedicato al Fan Club della cantante, in occasione della presentazione del nuovo album, Kintsugi. E, invece, l’Estragon è diventato teatro di una vicenda drammatica: poco prima del concerto, una fan di nome Monica Massimi ha avuto un infarto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la donna è deceduta. Monica - 55 anni - si trovava lì insieme al marito e ad un’amica. Lascia due figli a casa e una platea scossa da quanto avvenuto. Elisa fa ingresso sul palco e, nonostante il momento delicato, riesce a trovare le parole giuste da condividere con i fan. La cantante ha, ovviamente, annullato il live, mentre in mezzo al pubblico dominava un silenzio insolito che durante un pre concerto non si sente mai.
Non è la prima volta che accade qualcosa del genere durante un concerto. La cronaca musicale è piena di precedenti in cui la festa si è trasformata in tragedia: dal dramma di Corinaldo nel 2018 - dove sei giovanissimi morirono nella calca prima di un live di Sfera Ebbasta, un peso che il rapper porta ancora sulla pelle con sei stelle tatuate dietro la nuca - fino all'Astroworld Festival di Travis Scott nel 2021, con dieci spettatori travolti dalla folla. Senza arrivare alle stragi da sovraffollamento, la fatalità ha colpito anche singoli spettatori: è successo nel 2005 al primo Campovolo di Ligabue, per un incidente stradale a ridosso dell'area concerti, o durante un live di Renato Zero a Roma nel 2004, funestato da un infarto sugli spalti. E ancora i Pearl Jam nel 2000 a Roskilde, segnati a vita dalla morte di nove fan nella calca, fino a Taylor Swift nel 2023 a Rio de Janeiro, che rinviò una data e invitò i familiari dopo la morte di una ragazza stroncata dal caldo estremo. Senza dimenticare l'attentato al Bataclan nel 2015 e la strage di Crans Montana dello scorso Capodanno.
La grandezza di un’artista non si misura solo dal successo delle sue canzoni, né viene definita da una voce o da una scrittura fuori dal comune come quella di Elisa. L’artista si vede soprattutto quando c’è da prendere una decisione e lo si fa in barba alle agende promozionali e a tutto ciò che può essere già stato programmato. Perché in un mondo discografico che spesso ci appare come un gigantesco tritacarne che mette il business al primo posto, arriva Elisa a fare da eccezione e ricordarci che di fronte a certi eventi la promozione può anche aspettare. E allora è un regalo quello che Elisa fa - non solo alla fan Monica, ma a tutti noi - presenziando come da accordi alla puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove. Ci saremmo aspettati un invito declinato. Lo avremmo compreso: quanto successo la sera prima è un evento che può segnare un’artista per sempre e probabilmente per Elisa sarà così. Ma la cantante ha scelto di onorare l’impegno con Fabio Fazio e presentarsi comunque in trasmissione, con un momento straordinario dedicato proprio a Monica. Elisa ha deciso di cantare Eppure sentire insieme alla sua band, dedicandola alla fan. Dopo aver sentito i familiari, Elisa si è accertata che quella fosse la canzone preferita di Monica, ha raccolto il coraggio e l’ha ricordata nel modo migliore possibile. La cantante è apparsa visibilmente scossa ed emozionata, ma non c’era la benché minima traccia di protagonismo nella sua performance.
Elisa è entrata in punta di piedi, senza strafare in vocalizzi che avrebbe tranquillamente potuto eseguire. E soprattutto senza tutta quella retorica fastidiosa che si potrebbe tirar fuori in momenti come questo. La verità, quando c’è, attraversa pure lo schermo di un televisore e non ha bisogno di orpelli: Elisa a Che Tempo Che Fa ha scelto di essere solo una voce per Monica. Poi, si è seduta nello sgabello accanto a Fazio e ha declinato qualsiasi discorso che potesse riguardare nuovo album e tour: zero promozione, solo un gesto sentito che ci ricorda quanto è bello quando le canzoni di un’artista rappresentano perfettamente la persona che c’è dietro.