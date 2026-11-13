Chef Guido Mori distrugge la guida Michelin: “Non conta come cucini, ma chi ti sponsorizza. Ecco quali dovrebbero essere i criteri di ammissione”

La guida Michelin non ha alcun tipo di coraggio e le valutazioni che vengono fatte al suo interno non hanno niente a che vedere con la cucina. Infatti, nella guida Michelin non esiste un regolamento che determini quali siano le caratteristiche per cui un ristorante prenda o meno le stelle. Non si sa chi siano i suoi ispettori, né che titolo abbiano per andare a valutare qualcosa; perché magari un giornalista è in grado di giudicare bene la comunicazione, ma non sa una sega di come si cucina un piatto e di quali tecniche vadano attuate. Oppure, al contrario, un cuoco è capace di valutare una preparazione, ma magari non è in grado di capire bene l'aspetto comunicativo. Quindi attribuire alla guida Michelin dei valori di catalogazione e di riconoscimento è una cosa completamente balzana. Si nota infatti che la guida vende pochissime copie, quindi non si sostiene attraverso le vendite - che sarebbe quantomeno necessario per qualcuno che si prefigge di fare un catalogo di ristoranti -, bensì con le sovvenzioni dei suoi sponsor, tra i quali compaiono gran parte delle aziende che vendono agli stessi ristoratori. Anche il fatto che, per esempio, Metro sia utilizzata da tutti i ristoranti o che l'acqua San Pellegrino sia inserita in tutti i menu, mi fa pensare a una cosa molto semplice: che i requisiti per far parte della guida Michelin siano acquistare da chi la sponsorizza e non certo la qualità della cucina. Pertanto, il fatto che Uliassi abbia perso la terza stella - cosa che a me peraltro sembra ridicola, perché Uliassi è uno molto bravo a cucinare - conferma semplicemente che la guida Michelin non è una vera guida.