Intervista al critico mascherato Valerio Visintin sulla Guida Michelin 2027: “Uliassi che perde una stella? Mi preoccuperei più dei 19 ristoranti che hanno chiuso”

Ieri a Piacenza è successa una cosa che in pochi si aspettavano: ad Uliassi è stata tolta la terza stella, è saltata anche quella del Bistrot di Cannavacciuolo e pure quella di Scabin. Secondo lei la Michelin ha finalmente ritrovato il coraggio di colpire gli intoccabili?

Vi prego: il coraggio lasciamolo alle faccende serie. Questa non lo è. Per quanto ne sappiamo, piuttosto, la Michelin potrebbe aver eseguito quella sottrazione per calcolo, prevedendo che la cosa avrebbe fatto da esca, attirando l’attenzione dei social e del media. Chi può dirlo? La Michelin è un mistero. Non si sa come operino i suoi ispettori, quanti siano, quali criteri seguano. E non si capisce perché le abbiamo lasciato in mano tutto questo potere.

Guardando al panorama di oggi, gli stellati sono ancora dei veri templi della cucina o sono diventati soltanto dei posti per turisti ricchi, dove si paga il conto mentre lo chef è in televisione?

Altra preghiera. Cominciamo, per favore, a smettere di chiamarli “stellati” e avremo (forse) una ristorazione di alta fascia più attenta ai suoi impegni gastronomici e un po’ meno concentrata sul proprio ombelico. Questa smania di stelle è una vera patologia. Stiamo qui a piangere per il lutto di Uliassi. Nel frattempo, diciannove ristoranti premiati con la stella un anno fa hanno spento i fornelli e tirato giù la saracinesca. Un’insegna su venti, quindi, non regge il peso della Michelin. Dovremmo spiegare a chef e giornalisti che la ristorazione non è talent show. È un’impresa commerciale. E se per caso diventa arte, non va vissuta come una corsa a premi.