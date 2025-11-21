Il critico Valerio Visintin distrugge la nuova Guida Michelin: “Quella passerella suscita in me un senso di nausea”. Vissani senza stelle? “Sarebbe un affronto se questo premio valesse qualcosa”

La prima cosa che vorrei chiederti è se c’è qualche nuovo premiato che ti incuriosisce o che hai provato e sei sicuro meriti.

Premetto che quella passerella suscita in me un senso di nausea e di immediata sazietà. La cucina non è una gara podistica. È un mestiere. E se per caso diventa arte, non va vissuta come una corsa a premi. D’altra parte, in nessun altro campo della umana creatività si vive in così diretta e ossessiva dipendenza da un riconoscimento pubblico. Ma se proprio insisti, ti faccio il nome di Manlio Caruggi, chef dei Ciarpami di Sesto Ligure. Dici che non esiste? Be’, e allora? Cambia qualcosa?

Spesso la polemica alla base è che i parametri valutati dalla guida sono abbastanza arbitrari e non chiarissimi.

Eufemismi. Con queste parole sminuisci la portata mistica di quel sacro volumetto. Nessuno sa con precisione come nasca ogni anno la Bibbia Rossa, secondo quale processo editoriale, lungo quale prassi. Ignoriamo perché si dia pena di segnalare duemila ristoranti, se poi focalizza l’attenzione esclusivamente sul gruppetto santificato col dono supremo della stella. Non sappiamo quanti siano con esattezza gli ispettori, quante cucine riescano a testare in ogni stagione e sulla base di quale setaccio, se il loro incognito sia verità o leggenda, in ossequio a quale disegno strategico si muovano. La guida Michelin è lo scritto più insondabile e misterico, dopo le Centurie di Nostradamus e il Codice di Hammurabi.