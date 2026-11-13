Alex Belli torna in casa per regalare la vittoria a Roncaccia al Grande Fratello VIP: dopo la mancata reazione alle urla dello “chef” e la battuta di Cesara Buonamici, il “bravo ragazzo” ha già vinto

Gli autori, dunque, si inventano uno spazio per continuare a rifilarci Alex Belli su Mediaset Extra. L’ex concorrente, quando era ancora in gioco, si muoveva tra la cucina e l’oblio (un piccolo angolo della piscina a mò di regno da lui creato). Ma prima della protesta, era difficile sintonizzarsi sul 55 e non vedere un ipnotico Belli alle prese con l’impasto di una semplice pizza margherita: un orgasmo psichico per gli ossessivi compulsivi. Nella cucina di Alex Belli regnava l’ordine. E così, dopo la sua inaspettata eliminazione, nasce il Bistrot, una cucina gourmet dove Belli e gli altri concorrenti dovranno cucinare. Prime ospiti: le due opinioniste. Ma secondo voi Alex Belli rientrava in casa solo per spadellare? Ovviamente, ieri sera ci ha regalato un momento di televisione: brutto sì, ma che vale la pena raccontare da un punto di vista che forse nessuno ha considerato. E soprattutto ha regalato la vittoria ad Alessandro Roncaccia, e a noi piace pensare che questa sia stata una mossa ben pianificata dallo stesso Belli, non proprio inesperto nell’ideazione di sceneggiate “sblocca dinamiche”. Ieri sera, quindi, durante una sessione di cucina, Belli dirigeva gli altri concorrenti ai fornelli, finché a un certo punto il buon Roncaccia non ha iniziato a brontolare dandogli dell’incapace. Allora Alex, furioso, gli si è scagliato contro, urlandogli a un centimetro dal naso: “Allo chef devi dire ‘sì chef’. Devi stare zitto”. Roncaccia ha fatto quello che doveva fare: non ha reagito, non ha ceduto alla dura provocazione. Alex Belli lo sapeva che Roncaccia si sarebbe confermato il bravo ragazzo della casa; non era la prima volta che tentava di farlo reagire con scarsi risultati. Sapeva bene che anche stavolta Roncaccia avrebbe lasciato cadere la provocazione, e così è stato.