Alex Belli torna in casa per regalare la vittoria a Roncaccia al Grande Fratello VIP: dopo la mancata reazione alle urla dello “chef” e la battuta di Cesara Buonamici, il “bravo ragazzo” ha già vinto

Non ci avevamo azzeccato sulla vittoria di Carmen Russo: ci cospargiamo il capo di cenere. D’altronde, come vi è saltato in mente di eliminare Carmen? Questo Grande Fratello VIP prende una piega sempre più disastrosa. Ma noi siamo pronti a rilanciare con un altro pronostico. Non era bastata l’eliminazione di Alex Belli, che ha sconvolto l’Italia ben più degli allarmi bomba del Misoginistan. Pure gli autori del Grande Fratello VIP sembrano non essersi capacitati del risultato del televoto della scorsa settimana: per questo si sono inventati “il bistrot”, con a capo chef Belli. E l’idea non è stata neanche malaccio; agli autori va riconosciuta una grande velocità di ideazione e di gestione dell’imprevisto. Perché sì, in un GF come quello di quest’anno, in piena crisi di ascolti, Alex Belli eliminato è un gran bell’imprevisto. Il man muove le fila, si inventa puttanate che salvano lo spettatore dalla noia, fa il doppio gioco con gli altri concorrenti: Alex Belli è un reality a parte. Tant’è vero che il man continua a giocare la sua partita da battitore libero anche da eliminato, prima con l’uscita di scena dallo studio poco dopo essere stato eliminato. Una sorta di Milord di Sailor Moon al contrario, che anziché entrare in scena esce con la stessa eleganza e signorilità, ma sempre per salvare la situazione: fa il baciamano a Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici e scompare dallo studio di Cinecittà. Una protesta “artistica” che ci desta dal sonno provocato dalle liti sulla carne da scongelare tra Guendalina e altri concorrenti a caso. Il man c’è ancora, anche se non c’è più.
Gli autori, dunque, si inventano uno spazio per continuare a rifilarci Alex Belli su Mediaset Extra. L’ex concorrente, quando era ancora in gioco, si muoveva tra la cucina e l’oblio (un piccolo angolo della piscina a mò di regno da lui creato). Ma prima della protesta, era difficile sintonizzarsi sul 55 e non vedere un ipnotico Belli alle prese con l’impasto di una semplice pizza margherita: un orgasmo psichico per gli ossessivi compulsivi. Nella cucina di Alex Belli regnava l’ordine. E così, dopo la sua inaspettata eliminazione, nasce il Bistrot, una cucina gourmet dove Belli e gli altri concorrenti dovranno cucinare. Prime ospiti: le due opinioniste. Ma secondo voi Alex Belli rientrava in casa solo per spadellare? Ovviamente, ieri sera ci ha regalato un momento di televisione: brutto sì, ma che vale la pena raccontare da un punto di vista che forse nessuno ha considerato. E soprattutto ha regalato la vittoria ad Alessandro Roncaccia, e a noi piace pensare che questa sia stata una mossa ben pianificata dallo stesso Belli, non proprio inesperto nell’ideazione di sceneggiate “sblocca dinamiche”. Ieri sera, quindi, durante una sessione di cucina, Belli dirigeva gli altri concorrenti ai fornelli, finché a un certo punto il buon Roncaccia non ha iniziato a brontolare dandogli dell’incapace. Allora Alex, furioso, gli si è scagliato contro, urlandogli a un centimetro dal naso: “Allo chef devi dire ‘sì chef’. Devi stare zitto”. Roncaccia ha fatto quello che doveva fare: non ha reagito, non ha ceduto alla dura provocazione. Alex Belli lo sapeva che Roncaccia si sarebbe confermato il bravo ragazzo della casa; non era la prima volta che tentava di farlo reagire con scarsi risultati. Sapeva bene che anche stavolta Roncaccia avrebbe lasciato cadere la provocazione, e così è stato.
Allora sì, la scena sarà stata anche pessima da vedere in tv, siamo d’accordo. Ma Belli ha servito la vittoria a Roncaccia su un piatto d’argento. Ricordiamoci dei numerosi aerei che continuano a sorvolare per lui sulla casa di Cinecittà. Quando poi Cesara Buonamici si accomoda nella grande tavola imbandita del bistrot, fa un altro cross a Roncaccia: quando Selvaggia fa notare scherzosamente che il concorrente viene bullizzato, Cesara replica: “A me va bene che si faccia del bullismo su Roncaccia”. Una battuta infelice che ha scatenato commenti di indignazione sui social. Al Grande Fratello, così come in politica o in qualsiasi altro reality, la vittoria è sempre del martire dell’edizione. Roncaccia non ha fatto niente nella casa, neanche l’amante passionale di Piera Meloni, con cui ha disegnato una love story blandissima. Non ha creato alcuna dinamica, né è riuscito a regalare una riflessione interessante nella casa. Ma ha subito: più volte da Alex Belli e ora anche da Cesara Buonamici. E il fatto che questi episodi si siano verificati a poche puntate dalla finale, diventa ancora più interessante e significativo. Il vincitore è lui, è già scritto nelle stelle. Stavolta promesso che ci azzecchiamo.