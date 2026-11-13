Egon Schiele: amo la vita, amo la morte

Per comprendere appieno il senso del volume “Egon Schiele”, pubblicato da Becco Giallo a firma di Marina Valenti e Ernesto Anderle, occorre partire dal fondo, ovvero dagli extra, che sono fondamentali tanto quanto, se non addirittura di più, della storia stessa. Già perché in questa sezione finale del libro compare una frase autografa dello Schiele che recita: “Sono un essere umano, amo la morte e amo la vita”. Accanto a queste parole ecco apparire un’illustrazione meravigliosa che ritrae l’artista mentre osserva una foglia autunnale che cade, con la sua manona ossuta e scheletrica sollevata, quasi come se stesse declamando una poesia. O una canzone d’amore disperata.

È racchiuso tutta qui, a mio modo di vedere, l’essenza di Schiele dell’essere umano, dell’artista ma anche del fumetto di Valenti e Anderle. Un’opera attraversata da un continuo e febbrile dialogo tra la vita e la morte: vi sono qui tavole popolate da corpi che paiono quasi cadaveri che pure, un istante dopo ed ad un’occhiata più attenta, si rivelano vivissimi, palpitanti nell’amore, nel dolore, nel desiderio e in una bruciante umanità. Attraverso quella deformazione quasi caricaturale che trasuda da ogni poro, emerge un occhio d’artista che descrive la realtà al tempo stesso in modo fedele e brutale, ma anche “corrottissimo” e infedele, rispetto al corpo e all’animo umano.