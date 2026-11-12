Salvo Sottile ha avuto le palle di scendere dal piedistallo: a “Ore 14” invita i tiktoker a parlare di cronaca in tv. Poteva fare la copia di Milo Infante, invece ha scelto la rivoluzione

Youtuber e TikToker (quando fanno bene il loro mestiere) sanno mettere insieme i tasselli del puzzle, arginando il caos che si crea spesso nei salotti televisivi. D’altronde, come fai a parlare di un caso complicato come quello di Garlasco in una trasmissione con svariati ospiti che devono intervenire in tempi brevissimi, intervallati dalle pause pubblicitarie? Ecco che la tv può servire da link per condurre lo spettatore all’approfondimento completo offerto dai canali YouTube e TikTok, e Salvo Sottile assume il ruolo di colui che quel link ce lo incolla sul piccolo schermo per permetterci di cliccarlo. Sottile sta attuando una mossa da pioniere vero, interpretando e portando su scala nazionale un percorso che era stato tracciato prima da realtà come Canale 122 con Gianca e da Monteleone con Bugalalla, favorendo una sorta di ricambio generazionale.

Proprio Bugalalla è stata una delle prime a varcare i confini della tv. In quel caso si giocava in casa: da sempre il piccolo schermo favorisce le belle presenze femminili, ed è innegabile. Inoltre Bugalalla si occupa di Garlasco da dieci anni, non è certo una principiante: un mix di immagine e competenza che ha reso naturale vederla in televisione. Ma è soprattutto ieri, a Ore 14, che la rivoluzione ha preso piede, grazie all'invito rivolto al tiktoker Mister Ross. Ve lo sareste mai immaginato uno con un nickname seduto nel salotto intellettuale di Rai 2? È la conferma che la trovata di Sottile è corretta ed emblematica: il mestiere del giornalista sta cambiando e non ha più senso starsene paludati e arroccati nella propria isola borghese.