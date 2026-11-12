Salvo Sottile ha avuto le palle di scendere dal piedistallo: a “Ore 14” invita i tiktoker a parlare di cronaca in tv. Poteva fare la copia di Milo Infante, invece ha scelto la rivoluzione

La TV finalmente inizia a capire che continuare a tracciare una linea di demarcazione con il web non paga. Non solo lo streaming totalizza risultati molto più generosi della televisione classica, ma Youtuber e TikToker si dimostrano un passo avanti a molti giornalisti navigati quando si parla di cronaca nera. Qualche conduttore in tv lo aveva già capito: da Canale 122 che ospita stabilmente Gianca fino ad Antonino Monteleone, che a Filorosso aveva già fatto da pioniere aprendo le porte del piccolo schermo alla youtuber Bugalalla per parlare di Garlasco.
Salvo Sottile ha avuto il merito di interpretare correttamente questa intuizione.Sottile ha capito che è finito il tempo del giornalismo impettito, quello che deve stare sempre sopra tutto e tutti. Si è reso conto che sul web c’è tanta gente che fa approfondimento sui casi di cronaca riuscendo a raccontarli meglio della televisione, sia per un fattore legato alla tempistica, sia per la fruibilità del linguaggio. Una comunicazione che favorisce la comprensione a chiunque voglia apprendere, anche senza masticare la giurisprudenza o aver seguito tutte le puntate precedenti di vicende che, come sappiamo, si arricchiscono di dettagli giorno per giorno.
Youtuber e TikToker (quando fanno bene il loro mestiere) sanno mettere insieme i tasselli del puzzle, arginando il caos che si crea spesso nei salotti televisivi. D’altronde, come fai a parlare di un caso complicato come quello di Garlasco in una trasmissione con svariati ospiti che devono intervenire in tempi brevissimi, intervallati dalle pause pubblicitarie? Ecco che la tv può servire da link per condurre lo spettatore all’approfondimento completo offerto dai canali YouTube e TikTok, e Salvo Sottile assume il ruolo di colui che quel link ce lo incolla sul piccolo schermo per permetterci di cliccarlo. Sottile sta attuando una mossa da pioniere vero, interpretando e portando su scala nazionale un percorso che era stato tracciato prima da realtà come Canale 122 con Gianca e da Monteleone con Bugalalla, favorendo una sorta di ricambio generazionale.
Proprio Bugalalla è stata una delle prime a varcare i confini della tv. In quel caso si giocava in casa: da sempre il piccolo schermo favorisce le belle presenze femminili, ed è innegabile. Inoltre Bugalalla si occupa di Garlasco da dieci anni, non è certo una principiante: un mix di immagine e competenza che ha reso naturale vederla in televisione. Ma è soprattutto ieri, a Ore 14, che la rivoluzione ha preso piede, grazie all'invito rivolto al tiktoker Mister Ross. Ve lo sareste mai immaginato uno con un nickname seduto nel salotto intellettuale di Rai 2? È la conferma che la trovata di Sottile è corretta ed emblematica: il mestiere del giornalista sta cambiando e non ha più senso starsene paludati e arroccati nella propria isola borghese.
Il coinvolgimento di questi personaggi, che mantengono la loro identità e i loro codici linguistici, è un ottimo segnale di rinnovamento. Il cinema e la musica già da tempo hanno aperto le porte ai cosiddetti “crossover”, ora è rimasto solo il giornalismo, e Sottile lo ha colto agendo di conseguenza. Per giunta, Garlasco e il crime stanno facendo da traino per svecchiare un sistema cristallizzato che faceva resistenza verso i nuovi media. La verità è che questa è l’unica formula di sopravvivenza per il giornalismo, soprattutto quando si parla di vicende lunghe e complesse che non si possono certo diluire tra una pubblicità e l’altra o liquidare con brevi interventi. I tempi televisivi sono troppo stretti, il che spesso comporta un mancato approfondimento e una scarsa comprensione da parte del pubblico. Invitare queste personalità significa indirizzare gli spettatori verso i loro canali, dove sono caricati video di svariate ore capaci di spiegare ogni punto anche a chi non ha mai seguito la storia dall’inizio. È una comunicazione integrata che permette a chiunque di conoscere i fatti e andare oltre ciò che in pochi minuti viene detto in tv o in poche righe viene scritto su un giornale: un vantaggio enorme per l'informazione.
Qui c’entra il linguaggio, ma soprattutto il messaggio. Salvo Sottile si è ritrovato tra le mani l’eredità pesante di Milo Infante: la cosa più comoda da fare, dati i successi registrati dal predecessore, sarebbe stata copiare. Quando un prodotto funziona lo si ripete, è la legge della tv; avremmo potuto ritrovarci lo stesso Ore 14, solo con un volto diverso. E invece sulla trasmissione di Rai 2 è iniziata una vera rivoluzione della comunicazione, e diciamolo: Sottile ha avuto due coglioni enormi. Ha scelto di scendere dal piedistallo, interpretando con coraggio questa nuova visione e rischiando di farsi guardare storto dai colleghi più snob, quelli che non vogliono “sporcarsi la giacca” sedendosi accanto allo youtuber o al tiktoker che parla di Garlasco sui social. Questa linea di demarcazione non serve più a nessuno. Anche perché, diciamocelo chiaramente, oggi uno youtuber guadagna il triplo del giornalista, e ai cronisti “isolazionisti” è rimasta ormai solo la superbia. Ma forse ancora per poco, perché abbiamo un presentimento: Sottile verrà copiato molto presto dai colleghi.