Ma davvero per cacciare Diaco alla Rai servivano i fuori onda di Selvaggia Lucarelli? Per Paola Perego bastarono 48 ore

La questione si complica ancor di più sabato sera, quando negli studi di Ballando con le stelle lo stesso Ravagnani dichiara di essersi ritrovato in difficoltà sin dal backstage, poco prima di andare in onda su Rai 2. Probabilmente non sapremo mai che tipo di conversazione abbiano avuto i due dietro le quinte ma, se le parole del giovane dovessero corrispondere a verità, di certo il quadro si farebbe ancora più pesante. Anche Milly Carlucci - non certo famosa per la sua smania di polemica - era intervenuta sull'accaduto, esprimendo vicinanza al suo concorrente e definendo quella chiacchierata “un attacco all’intera famiglia di Ballando”. Insomma, parliamo di un momento televisivo di rara inopportunità, condotto con toni paternalistici e invasivi che avrebbero dovuto far scattare l'allarme rosso all'istante. E invece, cosa è successo? Il direttore del Daytime Angelo Mellone ha chiesto scusa, è partita una timida lettera di richiamo al Codice etico (più per le polemiche successive e l'intervista non autorizzata a Le Iene che per il merito della diretta) e BellaMà ha continuato a macinare trasmissioni come se nulla fosse. Nella diretta di ieri, poi, Diaco ha esordito con il tono vittimistico di chi si rimetterà alle decisioni aziendali senza sollevare alcuna polemica. Di scuse, però, nemmeno l'ombra. Anzi, ha invocato il sostegno e l’affetto del pubblico sostenendo di vivere il momento peggiore della sua vita personale e professionale. Ha anche approfittato per ripetere più volte, durante un'altra intervista ad altro ospiti: “Avrò piacere di ospitarvi, qualora la Rai mi rinnovasse la fiducia per una nuova stagione di BellaMà”. A fine trasmissione, con lo sguardo dritto in camera, si è definito “servitore della Rai”. Nessun capo chino, solo un “soldato” pronto ad accettare gli ordini del suo superiore. Anche perché, ci tiene a sottolinearlo: “Io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo che è Dio”. Infine, ha salutato i telespettatori esultando e dando appuntamento al giorno seguente. Siamo confusi.