Ma davvero per cacciare Diaco alla Rai servivano i fuori onda di Selvaggia Lucarelli? Per Paola Perego bastarono 48 ore

La televisione è un luogo molto strano, cari lettori di MOW. E la Rai questa “stranezza” la incarna perfettamente. A Viale Mazzini, in queste ore, va in scena un enorme paradosso aziendale: per capire se Pierluigi Diaco possa o meno continuare a condurre BellaMà, la Rai ha dovuto aprire un'indagine interna. La cosa curiosa è che l'azienda abbia deciso di agire solo ora che i comportamenti scorretti del conduttore sono sotto gli occhi (e alle orecchie) di tutti. Dopo che Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter Vale Tutto, ha svolto quello che un tempo era il lavoro di Striscia la notizia, tirando fuori gli audio dei fuori onda in cui volano parole come “Bestie” e “Vi faccio neri” rivolte ai suoi collaboratori, la dirigenza si è ritrovata spalle al muro: si sa, quando parte la gogna mediatica intervenire è d’obbligo. Evidentemente serve sempre che il pubblico si rivolti. Evidentemente serviva che ci fosse una registrazione esplicita resa pubblica, di fronte alla quale Viale Mazzini non può più tirarsi indietro, a meno che non voglia perderci la faccia. È come se l’indignazione degli spettatori fosse l'unico parametro con il quale misurare l'intervista inopportuna (per essere generosi alla definizione).
In TV ci si muove spesso solo dopo che la platea insorge, quando qualcosa di detto o fatto sul piccolo schermo fa un rumore tale sui social da rendere impossibile ignorarlo. Solo dopo, dunque, non prima. Questo dimostra la mancata lucidità editoriale di chi dovrebbe garantire la qualità del servizio pubblico prima ancora che esploda il caso. Ma anche la totale sudditanza della Rai, che in situazioni simili non sembra proprio un editore che governa, bensì un pompiere che corre a spegnere l'incendio solo quando le fiamme si vedono dalla strada. A volte l'occhio dei vertici di Viale Mazzini ci sembra un po' strabico.
Ci chiediamo anche se davvero servissero i file audio di Selvaggia Lucarelli per accorgersi che c'era un problema. Non bastava forse quanto trasmesso in chiaro, davanti a centinaia di migliaia di telespettatori, lo scorso 3 novembre? Durante l'intervista ad Alberto Ravagnani - ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle - Diaco ha trasformato il salotto pomeridiano del servizio pubblico in un interrogatorio morboso, incalzando l'ospite sulla sua sfera intima e chiedendogli esplicitamente se provasse attrazione per gli uomini o per le donne. E no, il problema non erano le domande in sé, ma l’accanimento con cui sono state poste, il reiterare di un atteggiamento passivo-aggressivo verso un ragazzo che mostrava un evidente disagio. Traspariva del sadismo in quei quasi 40 minuti di faccia a faccia, tanto che sembrava che il giornalista avesse nei confronti del suo interlocutore qualcosa di personale in sospeso. Anche questa rimane una supposizione. Secondo Dagospia, Diaco avrebbe anche chiesto a Milly di arginare le polemiche andando ospite a Ballando nelle vesti di "ballerino per una notte" e di ballare proprio con Ravagnani, richiesta che sarebbe stata respinta dalla conduttrice.
La questione si complica ancor di più sabato sera, quando negli studi di Ballando con le stelle lo stesso Ravagnani dichiara di essersi ritrovato in difficoltà sin dal backstage, poco prima di andare in onda su Rai 2. Probabilmente non sapremo mai che tipo di conversazione abbiano avuto i due dietro le quinte ma, se le parole del giovane dovessero corrispondere a verità, di certo il quadro si farebbe ancora più pesante. Anche Milly Carlucci - non certo famosa per la sua smania di polemica - era intervenuta sull'accaduto, esprimendo vicinanza al suo concorrente e definendo quella chiacchierata “un attacco all’intera famiglia di Ballando”. Insomma, parliamo di un momento televisivo di rara inopportunità, condotto con toni paternalistici e invasivi che avrebbero dovuto far scattare l'allarme rosso all'istante. E invece, cosa è successo? Il direttore del Daytime Angelo Mellone ha chiesto scusa, è partita una timida lettera di richiamo al Codice etico (più per le polemiche successive e l'intervista non autorizzata a Le Iene che per il merito della diretta) e BellaMà ha continuato a macinare trasmissioni come se nulla fosse. Nella diretta di ieri, poi, Diaco ha esordito con il tono vittimistico di chi si rimetterà alle decisioni aziendali senza sollevare alcuna polemica. Di scuse, però, nemmeno l'ombra. Anzi, ha invocato il sostegno e l’affetto del pubblico sostenendo di vivere il momento peggiore della sua vita personale e professionale. Ha anche approfittato per ripetere più volte, durante un'altra intervista ad altro ospiti: “Avrò piacere di ospitarvi, qualora la Rai mi rinnovasse la fiducia per una nuova stagione di BellaMà”. A fine trasmissione, con lo sguardo dritto in camera, si è definito “servitore della Rai”. Nessun capo chino, solo un “soldato” pronto ad accettare gli ordini del suo superiore. Anche perché, ci tiene a sottolinearlo: “Io devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo che è Dio”. Infine, ha salutato i telespettatori esultando e dando appuntamento al giorno seguente. Siamo confusi.
Ma a parte ciò, rimane un vero mistero il temporeggiare di Viale Mazzini che, nel frattempo, continua a lasciare spazio alle piazzate del conduttore. Diventa, dunque, necessario ricordare che non sempre la Rai ha esitato così tanto. Nel marzo 2017, per esempio, Paola Perego pagò un prezzo altissimo e istantaneo per la celebre e infelice grafica sulle “fidanzate dell'Est” a Parliamone... sabato, per via dei contenuti sessisti e stereotipati. In quel caso non ci furono istruttorie infinite né servirono acquisizioni di materiale inedito: la puntata incriminata andò in onda sabato 18 marzo, domenica scoppiò la bufera e lunedì 20 marzo - dopo appena 48 ore - l'azienda aveva già chiuso definitivamente il programma. Vi preghiamo, Rai, non fateci pensare che sia una questione di genere, non ne abbiamo alcuna voglia.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare che nel caso di Diaco i fuori onda riguardano episodi avvenuti a telecamere spente, quindi da verificare sotto il profilo disciplinare. Un po' come accadde nell'ottobre 2023 a Mediaset con l'ex compagno della Meloni, Andrea Giambruno: dopo i celebri servizi di Striscia la notizia del 18 e 19 ottobre, l'ex compagno della premier si autosospese dopo due giorni e nel giro di sei Cologno Monzese ufficializzò il suo addio alla conduzione di Diario del giorno. Nemmeno lì scattò il licenziamento: Giambruno fu più furbo e fece un passo indietro da solo (concordando l'uscita dal video con l'azienda), pur restando dietro le quinte - anche questo rimane un punto oscuro -, ma il segnale politico e d'immagine sul piccolo schermo fu immediato. E la premier lo mollò pure seduta stante.
Con Pierluigi Diaco, invece, siamo ancora al supplemento d'indagine. Nonostante l'evidenza di una diretta già di per sé imbarazzante con Ravagnani, che ha provocato lo stop alle ospitate dei concorrenti di Ballando a BellaMà, e nonostante il peso delle testimonianze raccolte da Lucarelli sul clima dietro le quinte, il conduttore ieri era regolarmente al suo posto su Rai 2 a ribadire la sua fedeltà verso i vertici. Che succede, dunque, a Viale Mazzini? Perché si continua a prendere tempo prima di decidere su questa vicenda? Anzi, su queste vicende. Resta però un dato di fatto: chi paga il canone è sempre più scontento e, mentre per Paola Perego bastò un cartello grafico sbagliato per far calare la mannaia in due giorni, per Pierluigi Diaco, nonostante tutto, ancora si discute. È dovuto arrivare il tribunale parallelo dei fuori onda per costringere la Rai a guardare ciò che aveva già sotto gli occhi e, a quanto pare, ancora non è bastato. Attendiamo curiosi.