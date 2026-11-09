Milly Carlucci asfalta (con eleganza) Diaco e difende l'ex prete Ravagnani in prima serata: elogio della regina di “Ballando con le stelle”

Sabato sera è successa una cosa straordinaria. Niente solita televisione. Niente classici battibecchi tra Barbara D’Urso e il team Ornella Muti, e neanche le solite battute trash di Guillermo Mariotto. Parliamo di chi, da anni, è il vero baricentro di Ballando con le stelle: Milly Carlucci. Ovvero la conduttrice per antonomasia che sa stare un passo indietro per dare luce a concorrenti e giuria, ma che quando c’è da schierarsi in prima linea per difendere la “sua famiglia” non si fa problemi a prendersi la scena e fare scuola. Il potere in tv si può guadagnare anche così, con l’autorevolezza e con anni di eleganza. Milly è la regina indiscussa del sabato sera Rai. E non solo, ma dell'intero palinsesto, considerando che la differenza di share con Tú sí que vales resta sempre minima. Essere regina senza far cadere la corona? La Carlucci ha dimostrato che è possibile. Lo ha fatto in apertura dell'ultima puntata di Ballando: ha schierato le coppie in gara e si è presa il microfono. Attenzione, perché Milly non “si prende” mai la parola. Solitamente siamo abituati a vederla nel ruolo del supremo arbitro super partes. Stavolta, però, è riuscita a coniugare il suo impeccabile rigore professionale a una presa di posizione netta, quasi materna.
Durante la settimana, il concorrente Alberto Ravagnani - l'ex sacerdote che ha da poco appeso la tonaca al chiodo - è stato ospite a BellaMà. Pierluigi Diaco lo ha sottoposto a un'intervista a dir poco raccapricciante, infarcita di domande irriverenti e pressioni psicologiche volte a far ammettere all'ex prete il proprio orientamento sessuale in nome di una presunta “sincerità” dovuta al pubblico. L’intervista l’abbiamo vista tutti e l’abbiamo condannata tutti. Curioso che la Rai sia arrivata per ultima con un comunicato che riteneva i toni dell’intervista “eccessivi e non adatti al servizio pubblico”. Ma soprattutto curioso che la Rai lo abbia fatto solo dopo il post su Instagram firmato Milly Carlucci in cui si leggeva: “Riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto Ravagnani tutto il nostro affetto e la solidarietà”. Questa è la prova tangibile di quanto sia forte il potere di Milly, quello costruito sul lavoro pulito e su una sfilza di prime serate vincenti.
Secondo Dagospia, inoltre, Diaco avrebbe chiesto alla produzione di Ballando di partecipare come ballerino per una notte in modo da lasciarsi alle spalle le polemiche sul caso. Avrebbe avanzato la proposta di danzare proprio con Alberto Ravagnani, ricevendo un "no" netto da parte del programma. Ravagnani, durante la puntata di sabato sera, si era detto turbato di ciò che era accaduto nei camerini di BellaMà con il conduttore. Anche se non è ancora chiaro di cosa stiamo parlando.
Ma se qualcuno pensava che la Carlucci avrebbe chiuso la pratica con un semplice post sui social, non ha capito con chi ha a che fare. Le doti che l'hanno sempre contraddistinta sono l’imparzialità e il senso della misura. In decenni di carriera non ha mai detto una parola fuori posto, nemmeno nei momenti di tensione. Neanche di fronte a personalità complesse come Anna Oxa o Giuliana De Sio, che in passato hanno creato dinamiche imprevedibili in un programma che per lo spettatore medio rappresenta l'isola felice del weekend. Milly non si è mai scomposata. Il concetto di “trash” non le è mai appartenuto, neanche quando nel cast figuravano personaggi con quell'etichetta appiccicata addosso. Ha sempre saputo dosare le personalità per garantire uno show variegato, capace di appagare il pubblico boomer e incuriosire i giovani. Così, sabato sera, dopo la consueta presentazione delle coppie, ha preso il microfono ed è avanzata al centro del palco, un passo avanti rispetto ai concorrenti, come una madre leonessa davanti ai suoi cuccioli:
“A Ballando con le stelle siamo una famiglia stretta e unita. E quando un membro viene aggredito, è come se venisse aggredita l’intera famiglia. Qui raccontiamo le loro storie nel più profondo rispetto della loro individualità, dei loro limiti e dei confini che vogliono mettere, senza alcuna forzatura. Ecco perché quanto accaduto questa settimana è un'aggressione che ci riguarda tutti ed è il motivo per cui ci siamo stretti intorno ad Alberto”.
Nessun tono urlato o scenata sguaiata, dunque. Non sarebbe stato da Milly Carlucci. Da anni qualcuno la accusa di non prendere posizione: ci ha dimostrato che non è così. E soprattutto ci ha mostrato che prendere posizione non vuol dire per forza imporsi con arroganza e clamore. Solo con la fermezza di chi sa che le regole del rispetto in televisione le detta lei, non i programmi del daytime che cercano lo scoop facile frugando nella vita privata altrui. Con un discorso di due minuti in prima serata, Milly Carlucci ha tracciato una linea chiarissima tra la grande tv d'intrattenimento e il voyeurismo da quattro soldi. E ha ricordato a tutti - dirigenza Rai compresa - chi è che comanda davvero la baracca. Nel frattempo, continua il chiacchiericcio su Ravagnani e Diaco, soprattutto dopo che il primo - durante la stessa puntata di Ballando - ha riferito di essersi sentito a disagio già da dietro le quinti, prima che Diaco lo intervistasse. Il conduttore ha dichiarato di essere pronto a querelare chiunque scriva di avances all’ex prete. La vicenda rimane, dunque, aperta. In termini di gara a Ballando, il rischio è che Ravagnani si trasformi in un martire e che per questo ne esca avvantaggiato nelle classifiche. Per adesso, però, Alberto può ringraziare Milly Carlucci a gran voce, perché una conduttrice può tranquillamente scegliere di occuparsi solo delle ore del proprio programma, invece Milly ha scelto di esserci per i suoi concorrenti, anche fuori dal perimetro dello studio del Foro Italico. E, in tutto questo, il tocco d'eleganza fatale è stato non nominare Pierluigi Diaco. Chapeau.