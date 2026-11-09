Milly Carlucci asfalta (con eleganza) Diaco e difende l'ex prete Ravagnani in prima serata: elogio della regina di “Ballando con le stelle”

Ma se qualcuno pensava che la Carlucci avrebbe chiuso la pratica con un semplice post sui social, non ha capito con chi ha a che fare. Le doti che l'hanno sempre contraddistinta sono l’imparzialità e il senso della misura. In decenni di carriera non ha mai detto una parola fuori posto, nemmeno nei momenti di tensione. Neanche di fronte a personalità complesse come Anna Oxa o Giuliana De Sio, che in passato hanno creato dinamiche imprevedibili in un programma che per lo spettatore medio rappresenta l'isola felice del weekend. Milly non si è mai scomposata. Il concetto di “trash” non le è mai appartenuto, neanche quando nel cast figuravano personaggi con quell'etichetta appiccicata addosso. Ha sempre saputo dosare le personalità per garantire uno show variegato, capace di appagare il pubblico boomer e incuriosire i giovani. Così, sabato sera, dopo la consueta presentazione delle coppie, ha preso il microfono ed è avanzata al centro del palco, un passo avanti rispetto ai concorrenti, come una madre leonessa davanti ai suoi cuccioli:

“A Ballando con le stelle siamo una famiglia stretta e unita. E quando un membro viene aggredito, è come se venisse aggredita l’intera famiglia. Qui raccontiamo le loro storie nel più profondo rispetto della loro individualità, dei loro limiti e dei confini che vogliono mettere, senza alcuna forzatura. Ecco perché quanto accaduto questa settimana è un'aggressione che ci riguarda tutti ed è il motivo per cui ci siamo stretti intorno ad Alberto”.