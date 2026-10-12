Ma quanto è paraculo Pasquale La Rocca? E per fortuna. A “Ballando con le stelle” continua la soap opera con Barbara D’Urso mentre fa il seduttore con Ornella Muti

Vi ricordate la soap opera di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso dell’anno scorso? Il ballerino e la conduttrice si divertivano ad alimentare sospetti sulla loro intensa complicità durante le puntate di Ballando con le stelle e non solo. Anche nei momenti di backstage e nelle interviste, i due mostravano una forte unione che sembrava andare oltre la pista da ballo. Certo, non hanno mai dichiarato di essere una coppia, ma possiamo dirlo forte e chiaro: entrambi hanno lasciato che si giocasse su questa allusione.
L’edizione precedente dello show è stata retta, in termini di gossip, proprio da loro due e dallo scontro acceso tra la D’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli. Inoltre, la coppia appariva molto affiatata anche durante le esibizioni, non a caso si è classificata terza in finale. E sul merito in fatto di danza, non abbiamo nulla da eccepire.
Il punto è che Pasquale La Rocca l’anno scorso è stato il perfetto complice nell'alimentare la macchina del gossip e ne ha approfittato per prendersi le luci della ribalta, ben conscio di gareggiare con la protagonista più attenzionata. Non a caso, anche quest’anno si ritrova accanto a una delle figure centrali di questa edizione: Ornella Muti. Anche con lei, dopo poche settimane di conoscenza, sembra aver instaurato un rapporto molto speciale, portato in scena con una complicità evidente. Ma, nonostante la presenza imponente di un'incredibile Muti, la soap con Barbara D’Urso prosegue ancora.
Quest’anno Carmelita siede in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli e, come abbiamo già scritto, secondo noi non è esattamente nel suo ruolo. La conferma arriva dal nuovo programma sul suo canale YouTube, in cui appare decisamente più sul pezzo. Nel format Storie incredibili, infatti, ha già dato spazio alla signora Rosa, che ha raccontato di essere rimasta incinta da vergine. Il salotto ricorda quello della Gialappa’s con Giulia Vecchio nei panni di Monica Setta in Robba de donne, mentre i temi dell’intervista sembrano proprio quelli di Pomeriggio Cinque: è lì la vera Barbara. La D’Urso è delle casalinghe, non è programmata per fare la borghese che dà i voti con la paletta: in quel ruolo appare forzata, artificiosa e pure facilmente competitiva. Infatti, nella dinamica triangolare con Pasquale e la Muti (da cui Ornella si è elegantemente tirata fuori ancor prima di iniziare), continua a vestire i panni della “rosicona” antagonista.
Vogliamo però spezzare una lancia a favore di Barbara, perché è troppo facile prendersela solo con lei che - ricordiamo - è stata messa lì per essere il caprio espiatorio dell'edizione. Nessuno, invece, nota quanto il comportamento di Pasquale La Rocca sia da vero paraculo. L’anno scorso ha usato a proprio vantaggio la visibilità datagli dall’affinità con la D’Urso, mentre quest’anno quasi la “dissa”, seppur in punta di fioretto. Nel frattempo, c'è chi sui giornali insinua che Barbara, per vendicarsi, gli avrebbe fatto un’allusione poco carina (una specie di outing). Di questo non vi è alcuna prova, solo illazioni da parte della stampa. Sicuramente tra i due c’è maretta, ma l’atteggiamento di Pasquale non appare granché elegante nei confronti di una ex partner che si è guardato bene dallo “sfruttare” per ottenere notorietà. Si comporta come quell’ex che, trovata una nuova fidanzata, sputa nel piatto dove non solo ha mangiato, ma ha pure banchettato di lusso.
Sabato scorso, quando Barbara gli ha chiesto di cosa dovrebbe essere gelosa, lui ha risposto che la gelosia è un sentimento bello e che sarebbe strano se lei non lo provasse, perché significherebbe che ciò che c’è stato lo scorso anno non sia stato così speciale. Il tono era teatrale, sfacciato e superbo, condito da un finto garbo che in realtà era una frecciatina bella e buona.
Ornella Muti, nel frattempo, resta muta, imperturbabile e mistica: c’è chi non ha bisogno del gossip per brillare e sa prendersi la scena anche con il silenzio. Insomma, di certo non possiamo dire che "tra i due litiganti il terzo gode", anche perché la Muti non ci pensa minimamente a ricoprire il ruolo della litigante (chapeau). Ma di sicuro “il terzo” sta continuando a godere parecchio dell’hype generato dalla situazione. Pasquale sarà anche un gran professionista, ma anche nelle vesti del paraculo - per la fortuna sua e dei telespettatori - merita un bel 10!