Ma quanto è paraculo Pasquale La Rocca? E per fortuna. A “Ballando con le stelle” continua la soap opera con Barbara D’Urso mentre fa il seduttore con Ornella Muti

Vi ricordate la soap opera di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso dell’anno scorso? Il ballerino e la conduttrice si divertivano ad alimentare sospetti sulla loro intensa complicità durante le puntate di Ballando con le stelle e non solo. Anche nei momenti di backstage e nelle interviste, i due mostravano una forte unione che sembrava andare oltre la pista da ballo. Certo, non hanno mai dichiarato di essere una coppia, ma possiamo dirlo forte e chiaro: entrambi hanno lasciato che si giocasse su questa allusione.

L’edizione precedente dello show è stata retta, in termini di gossip, proprio da loro due e dallo scontro acceso tra la D’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli. Inoltre, la coppia appariva molto affiatata anche durante le esibizioni, non a caso si è classificata terza in finale. E sul merito in fatto di danza, non abbiamo nulla da eccepire.

Il punto è che Pasquale La Rocca l’anno scorso è stato il perfetto complice nell'alimentare la macchina del gossip e ne ha approfittato per prendersi le luci della ribalta, ben conscio di gareggiare con la protagonista più attenzionata. Non a caso, anche quest’anno si ritrova accanto a una delle figure centrali di questa edizione: Ornella Muti. Anche con lei, dopo poche settimane di conoscenza, sembra aver instaurato un rapporto molto speciale, portato in scena con una complicità evidente. Ma, nonostante la presenza imponente di un'incredibile Muti, la soap con Barbara D’Urso prosegue ancora.

Quest’anno Carmelita siede in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli e, come abbiamo già scritto, secondo noi non è esattamente nel suo ruolo. La conferma arriva dal nuovo programma sul suo canale YouTube, in cui appare decisamente più sul pezzo. Nel format Storie incredibili, infatti, ha già dato spazio alla signora Rosa, che ha raccontato di essere rimasta incinta da vergine. Il salotto ricorda quello della Gialappa’s con Giulia Vecchio nei panni di Monica Setta in Robba de donne, mentre i temi dell’intervista sembrano proprio quelli di Pomeriggio Cinque: è lì la vera Barbara. La D’Urso è delle casalinghe, non è programmata per fare la borghese che dà i voti con la paletta: in quel ruolo appare forzata, artificiosa e pure facilmente competitiva. Infatti, nella dinamica triangolare con Pasquale e la Muti (da cui Ornella si è elegantemente tirata fuori ancor prima di iniziare), continua a vestire i panni della “rosicona” antagonista.