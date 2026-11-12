Macché chiusura anticipata! “Filorosso” di Monteleone va in pausa come da programma e la “fake opposizione” lo sapeva da agosto

L’antipatia o la simpatia nei confronti di un conduttore o di una trasmissione televisiva non dovrebbero influenzare giornalisti e annesse testate. A meno che non si tratti di articoli d’opinione, ovviamente. Ma anche in quel caso sarebbe d’uopo cercare di rimanere più obiettivi possibili e focalizzarsi sul singolo fatto, senza mai scrivere per partito preso. Se poi si scivola nella fake news, allora la questione si aggrava. Di recente si è molto parlato della bassa percentuale di ascolti di Filorosso, in onda su Rai 3. Un dato facilmente rilevabile che nessuno può (né vuole) nascondere. Negli ultimi giorni, però, un’agenzia ha battuto la notizia che il programma chiuderebbe per ascolti deludenti e per incertezze sulla linea editoriale di Antonino Monteleone. Una ricostruzione falsa, smentita dallo stesso conduttore attraverso un reel su Instagram.
Anche se, a dirla tutta, non ce n'era nemmeno bisogno: sarebbe bastato recuperare quanto dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione a metà settembre. In quell'occasione era già stato messo nero su bianco che la programmazione sarebbe partita martedì 15 settembre per fermarsi il 17 novembre, dopo dieci puntate, lasciando spazio a Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini. E la ripresa era già fissata per il 2027. Come canterebbe Cocciante: era già tutto previsto.
Persino il nostro direttore Pisto - più volte ospite in studio - ne è testimone diretto: già a fine agosto era stato informato della pausa autunnale di novembre e della ripresa a febbraio 2027. Il calo d’ascolti, insomma, non c’entra nulla.
Nel suo video, Monteleone si dice soddisfatto del lavoro della squadra e ammette serenamente che sul dato Auditel ci sia da lavorare, pur rivendicando un riscontro positivo “per le strade”. Il conduttore definisce chi ha diffuso la bufala “a metà tra il mascalzonesco e il cialtronesco”, ricordando che l'attacco al singolo finisce per colpire un intero gruppo di lavoro.
Sarebbe bastata una telefonata o la semplice consultazione dei palinsesti ufficiali per evitare di scivolare nella disinformazione. Invece, si è preferito cavalcare il pregiudizio, trasformando una normale pausa stagionale in una fake news buona solo a infangare chi probabilmente non sta simpatico a chi l’ha divulgata. Si dimostra, ancora una volta, come il pregiudizio politico e mediatico riesca a trasformare i fatti in un fastidioso optional. Bella la deontologia. Sipario. E, a onor di cronaca, non su Filorosso.