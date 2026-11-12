Macché chiusura anticipata! “Filorosso” di Monteleone va in pausa come da programma e la “fake opposizione” lo sapeva da agosto

Anche se, a dirla tutta, non ce n'era nemmeno bisogno: sarebbe bastato recuperare quanto dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione a metà settembre. In quell'occasione era già stato messo nero su bianco che la programmazione sarebbe partita martedì 15 settembre per fermarsi il 17 novembre, dopo dieci puntate, lasciando spazio a Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini. E la ripresa era già fissata per il 2027. Come canterebbe Cocciante: era già tutto previsto.

Persino il nostro direttore Pisto - più volte ospite in studio - ne è testimone diretto: già a fine agosto era stato informato della pausa autunnale di novembre e della ripresa a febbraio 2027. Il calo d’ascolti, insomma, non c’entra nulla.

Nel suo video, Monteleone si dice soddisfatto del lavoro della squadra e ammette serenamente che sul dato Auditel ci sia da lavorare, pur rivendicando un riscontro positivo “per le strade”. Il conduttore definisce chi ha diffuso la bufala “a metà tra il mascalzonesco e il cialtronesco”, ricordando che l'attacco al singolo finisce per colpire un intero gruppo di lavoro.