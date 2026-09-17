Le mezze verità di Sigfrido l'africano, oltre Libero e l'Uganda anche a Filorosso dice solo quello che gli conviene: “Chimutengo? Non lo conosco”. Allora spieghi chi è il “socio” misterioso

Quando lo abbiamo telefonato per chiedergliene conto, Sigfrido ha riattaccato prima ancora che riuscissimo a porgli la domanda; ci ha provato Gabriele D'Angelo di Filorosso, che lo ha intercettato a margine di una manifestazione.

Su Chimutengo Ranucci risponde nel servizio andato in onda martedì: “Non l'ho manco nominato. Non so chi sia e non l'ho mai incontrato”.

Tutto giustissimo, del resto ci sono anche delle mail fra Ranucci e Lavitola, successive all'intervista, in cui il povero Sigfrido continua a chiedere l'identità del “corruttore millantatore”. Ma piuttosto andrebbe chiesto perché rilascia un'intervista a un giornale dello Zimbabwe su un “corruttore millantatore” di cui non sa nemmeno l'identità? Su richiesta di chi? E c'era davvero un'inchiesta di Report in corso? Visto che, ai nostri microfoni, il suo ex alfiere Giorgio Mottola l'ha definita “un'assoluta falsità”.