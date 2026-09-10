Un po' Vannacci un po' Che Guevara, per Ranucci la politica al momento è potrei ma non voglio. Ma intanto debutta all'evento di Avs (che è sospettato di aver fatto un sondaggio su di lui)

Il divo Sigfrido, tra selfie e genuflessioni, ci ha ricordato che “per il 63% degli italiani potrei guidare il Paese” ma poi rassicura “non mi candido”. Potrei, ma non voglio. E al Visionaria Urban Fest della Garbatella due giorni fa, quando gli hanno chiesto se alla politica ci pensa dice: “no, poi se mi cacciano via proprio dalla Rai qualcosa la dovrò pur fare”. Se proprio insistete...

Intanto trova, ancora più a sinistra, un alleato di lusso: Mimmo Lucano, che dopo Borsellino, Falcone e Aldo Moro aggiunge un altro nome al pantheon ranucciano, agiografia ormai affollatissima delle qualità del conduttore: “Che Guevara diceva che la verità è rivoluzionaria e Ranucci smaschera il potere. Per questo paga”. Hasta le vongole!

Sembra che, sotto sotto, sia Ranucci sia Avs un pensierino ce lo stiano facendo. Del resto dopo Soumahoro, Salis e lo stesso Lucano il partito rosso-verde ha dimostrato una certa vocazione nel trasformare in voti i martiri mediatici. Che il prossimo passo della contorta character assassination sia... l'onorevole Ranucci?