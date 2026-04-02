Con i Subsonica Torino diventa la NASA. La band festeggia trent’anni, ma questo è molto più di un semplice tour

Quando in scaletta arriva Straniero, l'atmosfera nel palazzetto cambia, questa canzone è il manifesto politico e umano dei Subsonica di oggi. In un mondo che alza muri e confini, la band usa questo pezzo per ricordarci che siamo tutti “stranieri” in cerca di un luogo dove sentirci a casa, e che quel luogo, stasera, è sotto questo soffitto di LED.

Proprio per questo, i Subsonica non hanno intenzione di fermarsi all'ombra della Mole. Dopo il bagno di folla torinese, la band ricarica le pile per un'estate infuocata: il tour “TERRE RARE 96-26” riparte ufficialmente il 26 giugno da Padova, portando il loro sound elettrico in tutta Italia.

Questa maratona live è la prova definitiva che quel linguaggio è l’unico che sappiamo ancora ballare con la verità negli occhi.

I Subsonica non sono lì per celebrare il passato, sono lì per dimostrare che dopo trent'anni di assalto sonoro il loro microchip è più acceso, cattivo e maledettamente necessario che mai.

Volevo chiudere questo pezzo di storia tornando lì, tra le pareti della mostra, perché i Subsonica sono molto più di tutto quello che vi ho raccontato e di tutto quello che avrei ancora da dire.

Sul finire del percorso, ci si imbatte in un pannello bianco, essenziale, dedicato al ricordo di Caterina Farassino, Pasquale Modica e Talu.

Vederlo lì, circondato dalle istantanee di vita vissuta — i backstage, i sorrisi stanchi, i momenti rubati tra un concerto e l'altro — ti fa capire che il “cerchio” di cui parlano non è fatto di loghi o di marketing. È un cerchio di persone, di sguardi e di fatiche condivise.

E anche se oggi quelle persone non sono più fisicamente sul palco o dietro le quinte, restano il carburante segreto, quella spinta invisibile che permette a questi razzi di continuare a decollare, ogni notte, dalle arcate dei Murazzi.