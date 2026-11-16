Tirate lo scarico su questo Grande Fratello VIP. A pochi giorni dalla finale ci restano solo le liti per il bagno tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Diciamoci la verità: dopo aver archiviato il capitolo Bistrot e le intemerate dello chef Belli, avevamo il terrore che la regia di Mediaset Extra ci condannasse a giorni interi di nulla cosmico, intervallati solo dalle sguardate languide tra Roncaccia e Piera Meloni. E infatti è stato proprio così. A pochi passi dal traguardo, quando i nervi sono ormai logori e la soglia di sopportazione è scesa sotto lo zero, ecco che si materializza l’ennesimo caso-non caso: il bagno occupato. Succede che, dopo la festa di compleanno di Megan Ria, Guendalina si dirige in bagno e lo occupa per un tempo che Valeria Marini ritiene troppo lungo: così parte la lite che si svolge da due stanze diverse: Guendalina dalla camera e Valeria dal bagno iniziano a battibeccare sul tempo di utilizzo del bagno. In tutto questo, Valeria controbatte da sopra la tazza, come fa notare divertito Andreas: tutto bellissimo.

La discussione si protrae fino al mattino dopo, per il mistero del rotolo di carta igienico sparito (in realtà preso da Marina La Rosa che, poco dopo, confessa per placare gli animi delle due). E ancora, stamattina, le due litigano perché Guendalina avrebbe spostato delle pietre in giardino che compongono la scritta “I love U”, ideata dalla Marini. Da tutto questo capiamo che il Grande Fratello VIP è finito. Che con la squalifica prematura di Simone Annicchiarico, l’eliminazione di Alex Belli, persino con quella di Jonathan Kashanian (che volente o nolente qualcosa in casa riusciva a smuovere) e soprattutto la conservazione delle mummie nella casa: questo GF si conferma un disastro. E se non bastasse la nostra opinione, ci pensano gli ascolti a dirlo: la puntata di venerdì è stata letteralmente stracciata da The Voice Senior (23,3% contro il 13,8% del reality).