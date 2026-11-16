Tirate lo scarico su questo Grande Fratello VIP. A pochi giorni dalla finale ci restano solo le liti per il bagno tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

Ma cosa serve per risvegliare una Casa che, orfana del suo man Alex Belli e con la vittoria di Roncaccia ormai già incartata e infiocchettata, rischia di trascinarsi stancamente verso la finale? Un bagno allagato. Ecco cosa serviva dopo il “carne scongelata gate”. In mancanza di grandi strategie o di intrecci amorosi degni di nota, al Grande Fratello VIP ci pensano le piccole incombenze domestiche a regalarci quel brivido di trash puro di cui abbiamo disperatamente bisogno. Anche perché di altro, nella casa, non ce n’è. Le protagoniste sono Valeria Marini e Guendalina Tavassi che litigano per il bagno. Siamo esaltati. E ci accorgiamo che avevamo sopravvalutato questo cast. Il reality finisce tra 15 giorni e, dopo una serie di eliminazioni disastrose, possiamo confermarlo: questo GF VIP è stato come un alunno intelligente che non si applica. Le carte in regola c’erano tutte, ma questa edizione la ricorderemo per il masochismo del pubblico votante, che evidentemente prova piacere nell’annoiarsi.
Diciamoci la verità: dopo aver archiviato il capitolo Bistrot e le intemerate dello chef Belli, avevamo il terrore che la regia di Mediaset Extra ci condannasse a giorni interi di nulla cosmico, intervallati solo dalle sguardate languide tra Roncaccia e Piera Meloni. E infatti è stato proprio così. A pochi passi dal traguardo, quando i nervi sono ormai logori e la soglia di sopportazione è scesa sotto lo zero, ecco che si materializza l’ennesimo caso-non caso: il bagno occupato. Succede che, dopo la festa di compleanno di Megan Ria, Guendalina si dirige in bagno e lo occupa per un tempo che Valeria Marini ritiene troppo lungo: così parte la lite che si svolge da due stanze diverse: Guendalina dalla camera e Valeria dal bagno iniziano a battibeccare sul tempo di utilizzo del bagno. In tutto questo, Valeria controbatte da sopra la tazza, come fa notare divertito Andreas: tutto bellissimo.
La discussione si protrae fino al mattino dopo, per il mistero del rotolo di carta igienico sparito (in realtà preso da Marina La Rosa che, poco dopo, confessa per placare gli animi delle due). E ancora, stamattina, le due litigano perché Guendalina avrebbe spostato delle pietre in giardino che compongono la scritta “I love U”, ideata dalla Marini. Da tutto questo capiamo che il Grande Fratello VIP è finito. Che con la squalifica prematura di Simone Annicchiarico, l’eliminazione di Alex Belli, persino con quella di Jonathan Kashanian (che volente o nolente qualcosa in casa riusciva a smuovere) e soprattutto la conservazione delle mummie nella casa: questo GF si conferma un disastro. E se non bastasse la nostra opinione, ci pensano gli ascolti a dirlo: la puntata di venerdì è stata letteralmente stracciata da The Voice Senior (23,3% contro il 13,8% del reality).
Insomma, il quadro è impietoso. Siamo passati dai triangoli amorosi che hanno fatto la storia della tv alle diatribe condominiali degna di un gruppo WhatsApp qualunque. È il culmine della disperazione autoriale. Quando un programma si riduce a contare i minuti di permanenza in bagno o a esaminare la disposizione geologica di quattro ciottoli, significa che il pozzo non è solo asciutto, ma è stato cementificato. Un’edizione promettente, trasformata in una discesa agli inferi dove l'ambizione massima dei concorrenti rimasti è sopravvivere alla noia e a una finale per cui l’hype cala ogni giorno di più. Nel frattempo, noi continueremo a guardarlo nella speranza di assistere a un colpo di scena inatteso, un ultimo colpo di cosa che possa rendere memorabile questo GF VIP e salvarlo in corner. Ma siccome finora questo reality non assomiglia proprio a uno show: sipario. O meglio: tirate l'acqua, per favore.