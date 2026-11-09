Megan e Varsi al Grande Fratello VIP scelgono la strategia del limone all'ultimo minuto. Ridateci Alex Belli!

“I limoni, signoraaaa!”. Ebbene sì, dopo più di 50 giorni di clausura, al Grande Fratello VIP qualcuno dimostra che il sesso nel 2026 va ancora di moda. Considerato che Piera Meloni e Alessandro Roncaccia finora hanno nutrito il loro “amore” con aerei pucciosi che sorvolano Cinecittà e che l’evidente passione tra Alex Belli e Marina La Rosa non ha mai potuto manifestarsi se non in un’alchimia intellettuale intervallata da repellenza reciproca, ci hanno pensato due comodini: Megan Ria e Alessandro Varsi.
Se vi state chiedendo chi siano, sappiate che non siete soli. Fatto sta che ora che, a poche puntate dalla finale, hanno lasciato esplodere una passione totalmente inaspettata, i social sono tempestati di video di loro due che limonano con un trasporto che oseremmo definire adolescenziale. Nel senso che i baci di Varsi sembrano quelli di un ragazzino brufoloso delle medie che ha appena scoperto di essere in piena pubertà.
Ma cosa rappresenta davvero questa coppia? Ve lo diciamo noi: la corsa disperata dei comodini verso la finale. È evidente che Megan e Varsi non siano riusciti a dare molto a questa edizione del reality. Il che è anche comprensibile: si sono ritrovati in mezzo a una giungla di ego giganteschi, di veterani abituati a destreggiarsi davanti a una telecamera, mentre loro, così vergini di televisione, non sono mai riusciti a far sentire la propria voce. Megan ha svolto la funzione di coreografa silenziosa: durante le feste organizzate dal programma non faceva altro che ballare, una professionista instancabile, su questo non c’è che dire. Ma per il resto? Non pervenuta. E Varsi è riuscito addirittura a fare peggio, mostrandosi incapace di cogliere l’assist di Alex Belli, di cui poteva diventare il nemico perfetto con un pizzico di carisma in più. Ma si vede che gli aerei non gli hanno fatto bene, illudendolo di potersi cullare sugli allori. Ora che la finale del GF VIP si avvicina, però, è il momento di giocarsi il tutto per tutto: perché allora non trasformare l’amicizia con Megan in un’improvvisa e folgorante attrazione?
I due, sin dal giorno zero, appartengono allo stesso gruppo dei giovani della casa, ovvero di coloro che… se fosse stato per loro, gli ascolti TV non sarebbero solo calati, si sarebbero azzerati. Ma come sono passati dall’essere amici a diventare amanti? Con Megan Ria ci aveva provato persino Giacomo Gallani, che si era dichiarato sin dalle primissime battute, riprovandoci fino alla fine. Ma Megan? Nisba. Giacomo è stato eliminato e oggi ci pensa lui a “sgamare” le strategie della coppia. Dell’amico Varsi dice: “Mi aveva detto che Megan non gli piaceva”. E di Megan: “Mi diceva sempre che Varsi non è il suo tipo. E invece ora che è in nomination ci si mette a letto”. Non è mai troppo tardi, insomma, per scoprire la vera funzione di Giacomo Gallani al GF VIP, dato che quando era in gara non lo avevamo minimamente percepito.
Non che ci servissero le sue parole per capire che quella di Megan e Varsi è una strategia recitata pure male. Ma, più che di Varsi, oseremmo dire che si tratta di una mossa di Megan, a cui il coinquilino si allinea volentieri. Varsi appare visibilmente attratto dalla ballerina: vuoi perché reduce da 50 giorni di astinenza forzata, vuoi per la bellezza cubana di Megan, ma diciamolo, almeno da parte sua non sembra una farsa totale. Megan, invece, avrebbe fatto meglio a continuare a litigare con Andres Muller e Giulia Provvedi (con la quale si è scontrata negli ultimi giorni). Perché quanto a personalità, c’è davvero poco da aggiungere. Certo, c'è da dire che i due sembravano già essersi a vicinati durante la notte in suite. Carmen Di Pietro era andata a svegliarli per chiedergli se fosse successo qualcosa durante la notte e loro avevano negato con poca convizione.
Ma forse a questi giovani concorrenti non è chiaro che, per essere indimenticabili in un reality, non serve per forza litigare o imbastire una liaison di comodo: serve il carattere. Serve una precisa identità da portare all’interno della casa del Grande Fratello, che sia propria e magari un po’ enfatizzata, ma pur sempre un’identità. E quando questa manca, non basta accoppiarsi all’amico di turno per colmare il vuoto. Tra l’altro, se proprio si vuole scegliere la tattica della coppietta, bisognerebbe lavorarci meglio e con più gradualità: la scena di Megan che si lascia sbaciucchiare da Varsi è sembrata una di quelle sequenze sconnesse di Mulholland Drive, con la differenza che qui a dirigerla non c’era David Lynch, ma Lory Del Santo. E vogliamo essere buoni, perché almeno i personaggi di The Lady ce li ricordiamo tutti per il loro talento dell’assurdo, mentre Megan e Varsi si dissolvono persino tra i limoni.
L’altra sera, Piera e Roncaccia sembrano aver mostrato loro dei preservativi rimediati nella suite: i giovani concorrenti hanno così deciso di allearsi davvero, e di farlo con la modalità più banale possibile. La verità è che se non si ha nulla da dire, non basta certo il sesso a rendere interessante un concorrente. E se non si sa giocare, è meglio lasciar perdere piuttosto che rimediare una figuraccia dell’ultimo minuto mettendo in scena una love story che non esiste. Morale della favola: ridateci Alex Belli!