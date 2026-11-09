Megan e Varsi al Grande Fratello VIP scelgono la strategia del limone all'ultimo minuto. Ridateci Alex Belli!

I due, sin dal giorno zero, appartengono allo stesso gruppo dei giovani della casa, ovvero di coloro che… se fosse stato per loro, gli ascolti TV non sarebbero solo calati, si sarebbero azzerati. Ma come sono passati dall’essere amici a diventare amanti? Con Megan Ria ci aveva provato persino Giacomo Gallani, che si era dichiarato sin dalle primissime battute, riprovandoci fino alla fine. Ma Megan? Nisba. Giacomo è stato eliminato e oggi ci pensa lui a “sgamare” le strategie della coppia. Dell’amico Varsi dice: “Mi aveva detto che Megan non gli piaceva”. E di Megan: “Mi diceva sempre che Varsi non è il suo tipo. E invece ora che è in nomination ci si mette a letto”. Non è mai troppo tardi, insomma, per scoprire la vera funzione di Giacomo Gallani al GF VIP, dato che quando era in gara non lo avevamo minimamente percepito.

Non che ci servissero le sue parole per capire che quella di Megan e Varsi è una strategia recitata pure male. Ma, più che di Varsi, oseremmo dire che si tratta di una mossa di Megan, a cui il coinquilino si allinea volentieri. Varsi appare visibilmente attratto dalla ballerina: vuoi perché reduce da 50 giorni di astinenza forzata, vuoi per la bellezza cubana di Megan, ma diciamolo, almeno da parte sua non sembra una farsa totale. Megan, invece, avrebbe fatto meglio a continuare a litigare con Andres Muller e Giulia Provvedi (con la quale si è scontrata negli ultimi giorni). Perché quanto a personalità, c’è davvero poco da aggiungere. Certo, c'è da dire che i due sembravano già essersi a vicinati durante la notte in suite. Carmen Di Pietro era andata a svegliarli per chiedergli se fosse successo qualcosa durante la notte e loro avevano negato con poca convizione.