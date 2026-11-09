Il fatto che torni “Ciao Darwin” è un segno dei tempi. E non sappiamo se augurarceli…

“Italiani!”. Se questo vocativo vi ricorda il duce, non siamo sulla buona strada. Se, invece, lo avete letto pensando alla voce di Paolo Bonolis che entra nelle nostre case per una nuova puntata di Ciao Darwin, allora la selezione naturale sta andando per il verso giusto. Ci prendiamo la briga di spiegarvi che le parole di Paolo Bonolis sulla possibilità di un ritorno di Ciao Darwin non sono solo una buona notizia per gli amanti del trash di Stato, ma un assist perfetto per fare i conti con la memoria collettiva della televisione italiana e, ancor di più, con quella presente. Forse.
Perché, diciamoci la verità: prima ancora che i social inventassero la polarizzazione permanente, quella in cui o sei radical o sei boomer, quella del pensiero dicotomico socializzato, Bonolis aveva già anticipato tutto. Aveva preso le categorie umane più estreme, le aveva vestite di paillettes e ridicolizzate con la stessa bonaria ferocia, anticipando di vent'anni il clima da gogna e tifo da stadio che oggi infesta i social. Nemmeno Bonolis, forse si sarebbe aspettato che Ciao Darwin venisse superato dalla realtà.
Il segreto del suo successo è una genialità istrionica e paracula che gli ha permesso di farla franca sempre, di poter dire tutto sempre. Perché tutto si può dire, basta solo sapere come dirlo: chi meglio di un mostro di dialettica come Bonolis? Lui è quel genere di conduttore così straordinariamente bravo da farsi perdonare tutto, persino il politicamente scorretto più sfacciato che solitamente solleva polveroni di polemiche infinite.
Eppure, a ben vedere, l'archetipo della discussione muscolare e del “politicamente scorretto” in TV non l'ha inventato lui dal nulla, ha preso ispirazione dalla realtà: questo dovrebbe fare la tv. Certo, quella realtà è stata portata all’estremo ai fini di un format televisivo e per questo faceva ridere. I personaggi erano volutamente marcati e le fazioni, per questo, molto più opposte di quanto non lo fossero nel mondo reale. Ma oggi è ancora così? Oggi che i social dettano la realtà, Ciao Darwin sarebbe uno show così provocatorio e surreale o solo la fotografia di un presente tristissimo?
Bonolis c’aveva visto lungo. Tant’è vero che qualcuno le palle aveva provato a rompergliele al Maurizio Costanzo Show. Parliamo di Alessandro Cecchi Paone. Un personaggio controverso, col senno di poi. Un personaggio che durante la consegna dei telegatti di Tv Sorrisi e Canzoni si era già schierato contro il trash televisivo della prima edizione del Grande Fratello, salvo poi parteciparvi come concorrente durante la terza edizione dedicata ai VIP, un po’ di anni dopo. E anche nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Cecchi Paone, aveva preso parola per rivolgere una critica da naif a Paolo Bonolis per il suo programma, anche se - anche in questo caso - due anni prima il buon Cecchi era stato ospite nella puntata “Secchioni contro culturisti”. Bonolis aveva definito Darwin “un varietà in grado di scrostare la menzogna che viviamo continuamente, dove quotidianamente ci dicono che da un parte c’è il bene e dall’altra c’è il male”. L’intervento aveva lasciato impietrito Paone dietro il suo occhialino da intellettuale.
Paolo Bonolis è sempre riuscito a coniugare intelletto e tv pop, superando i pregiudizi che etichettano la televisione come il luogo della mediocrità. Bonolis ha preso personaggi mediocri e li ha resi maschere irresistibili, senza mai denigrarli oltre l’ironia né renderli idoli di masse isteriche. La dimostrazione lampante che la tv intelligente si può fare e si può fare con tutto e tutti, senza portare lo spettatore a martellarsi le palle in stile Tafazzi. Basta essere conduttori visionari. Basta essere Paolo Bonolis.
Ora, il possibile ritorno di Ciao Darwin cade a fagiolo in questa precisa fase storica. Siamo nel pieno del rigetto del woke, un momento in cui la pancia del Paese (e non solo) sembra non poterne più di cancel culture, con sensibilità a intermittenza e perbenismo obbligatorio. La televisione di Bonolis è sempre stata esattamente questo: un enorme, coloratissimo e catartico vaffanculo alla morale dominante. Lo studio di Ciao Darwin è un gigantesco luna park dove la categoria “normale” non è mai esistita e dove l'esagerazione diventava spettacolo. Lo show nasceva quando la politica ancora non tentava di imporre un concetto di normalità contrapposto alla “trasgressione”, quando ancora nessuno avvertiva un prurito da grattare con il termine "inclusività". E allora Bonolis la gara tra sacro e profano la portava in tv, perché era così assurda da farci ridere.
Oggi, che quella polarizzazione l’abbiamo raggiunta davvero e sui social argomentiamo con serietà i nostri personali concetti di “giusto e sbagliato” universalizzandoli con saccenza, il problema è che non ci fa più ridere. Perché tutto questo è così vicino, così parte di noi, che Ciao Darwin diventa solo un’istantanea del presente: il rischio è che non regali nulla di nuovo, né una provocazione né una profezia sul futuro, come faceva un tempo.
Noi di MOW vogliamo dunque lasciare aperta una domanda per chi guarda alla televisione di ieri e di oggi con un pizzico di autocoscienza: dobbiamo davvero essere felici del ritorno di Ciao Darwin? Chi scrive sta scrivendo del suo programma preferito, forse del conduttore migliore che l’Italia abbia mai avuto. Ma, nostalgia a parte, accogliere a braccia aperte il revival di Ciao Darwin significa gioire del ritorno a un passato irriverente e liberatorio, oppure accontentarsi di un rigetto del woke che, anziché farci fare un passo avanti verso un'ironia più evoluta e intelligente, ci riporta comodamente indietro a quel che c'era prima? Prima era circo, ora è solo una triste raffigurazione della realtà presente. Ci chiediamo pure se riusciremo ancora a ridere della bava dei maschi del pubblico durante l'ingresso di Madre Natura in costume o se dovremmo prepararci a sentire i sermoni degli attivisti di qualcosa sui social che ci dicono che l'oggettivazione della donna passa anche per i binocoli del pubblico presente a Ciao Darwin?
E allora che torni Ciao Darwin, sì. Ma forse, purché sia in ritorno per cui valga la pena rimanere incollati su Canale 5, è necessario che Bonolis aggiunga qualcosa in più al programma, qualcosa in grado di sorprenderci ed esasperare ancora di più una realtà già di per sé esasperata. E che possa farlo senza andare in contro a noiose rotture di coglioni: è possibile?