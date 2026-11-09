Il fatto che torni “Ciao Darwin” è un segno dei tempi. E non sappiamo se augurarceli…

Il segreto del suo successo è una genialità istrionica e paracula che gli ha permesso di farla franca sempre, di poter dire tutto sempre. Perché tutto si può dire, basta solo sapere come dirlo: chi meglio di un mostro di dialettica come Bonolis? Lui è quel genere di conduttore così straordinariamente bravo da farsi perdonare tutto, persino il politicamente scorretto più sfacciato che solitamente solleva polveroni di polemiche infinite.

Eppure, a ben vedere, l'archetipo della discussione muscolare e del “politicamente scorretto” in TV non l'ha inventato lui dal nulla, ha preso ispirazione dalla realtà: questo dovrebbe fare la tv. Certo, quella realtà è stata portata all’estremo ai fini di un format televisivo e per questo faceva ridere. I personaggi erano volutamente marcati e le fazioni, per questo, molto più opposte di quanto non lo fossero nel mondo reale. Ma oggi è ancora così? Oggi che i social dettano la realtà, Ciao Darwin sarebbe uno show così provocatorio e surreale o solo la fotografia di un presente tristissimo?

Bonolis c’aveva visto lungo. Tant’è vero che qualcuno le palle aveva provato a rompergliele al Maurizio Costanzo Show. Parliamo di Alessandro Cecchi Paone. Un personaggio controverso, col senno di poi. Un personaggio che durante la consegna dei telegatti di Tv Sorrisi e Canzoni si era già schierato contro il trash televisivo della prima edizione del Grande Fratello, salvo poi parteciparvi come concorrente durante la terza edizione dedicata ai VIP, un po’ di anni dopo. E anche nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Cecchi Paone, aveva preso parola per rivolgere una critica da naif a Paolo Bonolis per il suo programma, anche se - anche in questo caso - due anni prima il buon Cecchi era stato ospite nella puntata “Secchioni contro culturisti”. Bonolis aveva definito Darwin “un varietà in grado di scrostare la menzogna che viviamo continuamente, dove quotidianamente ci dicono che da un parte c’è il bene e dall’altra c’è il male”. L’intervento aveva lasciato impietrito Paone dietro il suo occhialino da intellettuale.