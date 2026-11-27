Su Kintsugi c’è da fare una lunga premessa. Se dovessimo giudicare il disco in termini di “livello” puro, mettendolo in fila accanto ai capitoli più alti della discografia di Elisa, non ci sarebbe partita. I grandi classici vincono a mani basse, soprattutto L’anima vola e Diari aperti, giusto per rimanere su quelli scritti in italiano. Perché lì c’è una compattezza e una magia difficili da replicare. Ma ridurre questo album al confronto con ciò che è già stato significa guardare nel posto sbagliato. A me interessa il punto in cui un’artista sceglie di sperimentare e cambiarsi d’abito ancora una volta, anche quando prima vestiva un Dior e ora decide di mettersi uno Zara: più comodo e più sfrontato, ma anche più esposto all’attrito del presente.

Il punto è che Elisa risulta un’artista libera di fare bene, di fare meglio o di fare un disco prevalentemente tiepido com’è Kintsugi. Elisa non deve e neanche vuole dimostrare chi è. E per questo ce la siamo ritrovati in gara al Festival di Sanremo nel 2022, con l’umiltà di chi arriva sull’Ariston a piedi scalzi quando potrebbe presentarsi con il tacco dodici da ospite internazionale. Ma ad Elisa non è mai importato di tirare una linea con il resto dei mortali anche se, intendiamoci, potrebbe eccome. Lei è la stessa che collabora con Guè e scrive per Elodie, non è né vuole essere una creatura trascendentale che snobba la musica contemporanea.