Su Kintsugi c’è da fare una lunga premessa. Se dovessimo giudicare il disco in termini di “livello” puro, mettendolo in fila accanto ai capitoli più alti della discografia di Elisa, non ci sarebbe partita. I grandi classici vincono a mani basse, soprattutto L’anima vola e Diari aperti, giusto per rimanere su quelli scritti in italiano. Perché lì c’è una compattezza e una magia difficili da replicare. Ma ridurre questo album al confronto con ciò che è già stato significa guardare nel posto sbagliato. A me interessa il punto in cui un’artista sceglie di sperimentare e cambiarsi d’abito ancora una volta, anche quando prima vestiva un Dior e ora decide di mettersi uno Zara: più comodo e più sfrontato, ma anche più esposto all’attrito del presente.
Il punto è che Elisa risulta un’artista libera di fare bene, di fare meglio o di fare un disco prevalentemente tiepido com’è Kintsugi. Elisa non deve e neanche vuole dimostrare chi è. E per questo ce la siamo ritrovati in gara al Festival di Sanremo nel 2022, con l’umiltà di chi arriva sull’Ariston a piedi scalzi quando potrebbe presentarsi con il tacco dodici da ospite internazionale. Ma ad Elisa non è mai importato di tirare una linea con il resto dei mortali anche se, intendiamoci, potrebbe eccome. Lei è la stessa che collabora con Guè e scrive per Elodie, non è né vuole essere una creatura trascendentale che snobba la musica contemporanea.
La libertà del non compimento
E allora con Kintsugi non fa la recita della fenice che risorge dalle ceneri, non si tatua "resilienza", né ti costringe a guardare la sua storia da un punto di vista prettamente individualistico. Un album personale ma mai egoista. In Kintsugi Elisa funziona come un Virgilio, sì, ma il viaggio te lo lascia addosso sulla pelle: la profondità la decidi tu, ascoltando con la pancia più che con la testa. D’altronde cos’ha ormai da dimostrare con la voce? Nulla. Il suo vero punto di forza non è l’esibizione vocale, ma l’ostinazione a non adagiarsi sul proprio nome, a muoversi a tentoni come un’esordiente e a dimostrarlo è la sua carriera degli ultimi anni, in cui ha spaziato tra urban e pop sfacciato. Elisa potrebbe vivere nell’Olimpo in eterno, ma sceglie di rimanere ben radicata alla Terra dei mortali. E questa può essere virtù o condanna, dipende dai punti di vista. Per me è una grande virtù, perché significa libertà e distruzione di ogni aspettativa. In Elisa non c’è l’ambizione di risultare migliore ad ogni nuovo album, di alzare l’asticella ad ogni nuovo step della sua carriera. Poter fare tutto, pure un album tiepido come Kintsugi, è uno splendido grido di libertà.
L’ouverture mette subito le carte in tavola: è un recap atmosferico, un groviglio di suoni che si sfiorano e si confondono, con una voce lontana che suona quasi divina. Se quel famoso time lapse che precede il passaggio da questa vita alla prossima avesse una colonna sonora, sarebbe questa. Un climax che accelera mentre sta per chiudersi ma non arriva mai a compimento: viene troncato di netto, e nell’incompiutezza comincia davvero il viaggio.
Il vero centro è l'interruzione
Sul versante opposto, il climax che attraversa il disco trova il suo quasi compimento in Paura di stare bene, il pezzo finale che tiene insieme l’intero impianto dell’album. È lì che Elisa “vecchia” e quella “nuova” si incontrano su un terreno inedito, con Cesare Cremonini che aggiunge un guizzo di bellezza adagiandosi sui sassofoni e sulla melodia avvolgente, quasi una culla. Arrivati a questa undicesima traccia ci si accorge che se tutto l’album fosse stato calibrato su questa, ne sarebbe venuto fuori un capolavoro degno di essere paragonato ai precedenti, ma qui si ritorna al solito punto: Elisa dei paragoni con se stessa se ne sbatte.
Il vero snodo narrativo e sonoro di Kintsugi non è però una ballata strappalacrime, ma sta nell’interruzione del concept, nei due brani outsider: FOMO I e FOMO II, che spaccano volutamente l’introspezione del disco come due corpi estranei per tema e per scrittura, con melodie iper-pop, sfumature elettroniche e un cambio di passo contemporaneo, così contemporaneo che in FOMO I il ritornello sembra quasi chiedere la voce di Samuel dei Subsonica.
È con loro che si capisce che il disco non procede per accumulo lineare, ma per scosse: la tracklist parte intima e romantica e si indurisce lungo il percorso, passando da Dischi rotti - che funge da apripista alle due vere schegge di Kintsugi. FOMO II rilancia ancora di più, dimostrando una lucidità feroce sui tempi che viviamo e una libertà quasi sfacciata nel superare i cinque minuti (5:06), fuori da ogni logica da playlist usa e getta. Contro le regole del timing contemporaneo per rafforzare il concetto di rabbia (o di gabbia, che dir si voglia).
Ma soprattutto FOMO II è il punto in cui Elisa tira fuori la cazzimma e chiude i conti con la shitstorm dell’ottobre 2025 per il video in lacrime sui bambini di Gaza. Non servono interviste né difese in formato comunicato stampa: basta quel verso piazzato dove fa più male: “Piango davvero e dici che fingo. Mi importa anche se non è mio figlio”. E poi la risposta netta: i capitalisti ci vogliono “hikikomori”. Scorrono i comandi scanditi da una voce pitchata in basso, sempre più mostruosa. Cinque minuti di canzone ma che non bastano mai.
Il disco tiepido
Superato questo disturbo necessario che le due FOMO rappresentano, perché funzionano esattamente come le distrazioni e lo scrolling compulsivo nella vita reale, il vuoto torna a galla in Anche niente era tanto con la sua rassegnazione amara e intensa. Questo disco parla d’amore e non ne ha paura. Sarà pure banale parlare d’amore nel 2026, ma evidentemente ad Elisa serviva, perché questo, più di tutto, è un album terapeutico per lei. Eppure, tolte queste scosse e la tenuta finale di Paura di stare bene, il resto della tracklist scorre con eleganza ma resta spesso tiepido per una fuoriclasse del suo calibro. Di Kintsugi rimane il singolo omonimo, Paura di stare bene, l’ouverture e il racconto diviso in due parti di FOMO.
Amore è ha melodie bellissime ma inciampa due volte: nei versi parlati, che spezzano la fluidità, e nei cori in inglese, che riaprono l’eterna questione per cui, quando Elisa canta in inglese, non c’è storia e viene quasi voglia di uno spin-off tutto in quella lingua. Kintsugi arriva già alla terza traccia e mette a fuoco il senso del disco, ricucendo le crepe con l’oro senza scadere nel “don’t worry, be happy” da manuale orientale occidentalizzato: il dolore c’è tutto, prima di arrivare alla luce delle cuciture dorate, e il video lo traduce con forza visiva.
Riguarda noi due porta un’eco malinconico che fa scattare l’amarcord del 1995 con Riguarda noi di Giorgia - due fuoriclasse che prima o poi dovremo pur vedere insieme su un inedito -, ma i titoli simili rimangono solo una piacevole casualità. Riguarda noi due ha un ritornello più poetico nella melodia che nelle parole. Mentre nel video, i corpi che circondano Elisa immersa in una vasca, lasciano il dubbio se la stiano o lavando o se le stiano asciugando le lacrime. Un’immagine poetica fatta di acqua e corpi e un’Elisa che richiama la Justine interpretata da Kirsten Dunst in Melancholia di Lars Von Trier. Nel brano emerge l’idea di una risalita agevolata da parti di sé che sono emerse nel momento di maggiore difficoltà.
Centomila volte guarda dritto negli occhi chi ascolta con domande semplici ma scomode, alle quali risulta difficile rispondere: “Tu di cosa hai bisogno?”, “Ti è rimasto un sogno?”, “Come stai?”. Qui le opzioni possibili sono due: o il nodo che rimane incastrato in gola o le lacrime. Perché negli album di Elisa, prima o poi, tocca piangere.
Il rischio del movimento
Ciao è stato il secondo singolo del disco. Con un titolo così elementare Lucio Dalla ci aveva cantato il disincanto del nuovo secolo, Laura Pausini ci chiudeva una relazione senza rancore, anche Vasco lo cantava per tagliare corto senza drammi. Elisa ne canta tutta la malinconia che questa semplice parola si porta dietro: il suo “ciao” è un “addio” che non ce l’ha fatta perché forse non vuole essere tale. Perché non c’è la volontà di cancellare una relazione o la persona con la quale la si è vissuta, ma piuttosto ancora un velo di amarezza che non diventa mai rancore verso l’altro, ma incredulità che riesce a trovare spazio solo in una parola all’apparenza banale come “ciao”. Mentre Dischi rotti prosegue su quel crinale spezzato tra conflitti, rincorse e il fiato corto di chi alla fine molla la presa trasformandolo in un atto salvifico. Sono passaggi scritti con cura, sostenuti da visual curatissimi che aiutano chi cerca un appiglio in più, ma che nel complesso suonano tiepidi rispetto al livello massimo di Elisa.
Ma forse il punto è proprio qui: Kintsugi non cerca la perfezione statuaria del capolavoro intoccabile, preferisce il rischio del movimento, anche a costo di scendere dal piedistallo. D’altronde Elisa ci ha abituati a questo ideogramma discontinuo e mai lineare né progressivo. Chiamarsi Elisa Toffoli vuol dire poter scegliere di essere tutto, pure niente, ma vuoi mettere la potenza della libertà?