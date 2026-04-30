Raga, se ora criticate pure Elisa che “non canta”, avete rotto il ca**o

Noi di MOW difendiamo la libertà d’opinione, ve ne sarete accorti. Ma la linea tra opinione soggettiva e ca**ata oggettiva è molto sottile. Soprattutto se si parla della voce di una cantante come Elisa. Perché c’è un momento preciso in cui il dibattito online smette di essere critica musicale e diventa semplicemente rumore di fondo travestito da opinione. È quello in cui un’artista come Elisa Toffoli, con una carriera costruita su voce, scrittura e coerenza artistica, finisce comunque nel solito processo sommario da social.

Il video della sua esibizione circola, come succede sempre, e con lui arriva la sentenza collettiva. Nei commenti si legge di tutto, con una sintesi che ormai è diventata quasi un format, forse perché straparlare di tutti ci fa sembrare simpatici?

“Non canta mai, fa cantare sempre i fan”; “Se il pubblico ha mal di gola annullano il concerto”. E ancora: “Ma lei canta ogni tanto durante il concerto?”; “Quanto costa il biglietto per il karaoke?”.

Commenti che fanno sorridere per un secondo, poi però raccontano una tendenza più ampia: quella di ridurre qualsiasi live a un giudizio binario, dentro/fuori, canta/non canta, valido/non valido. Come se un concerto fosse una verifica di matematica e non un’esperienza musicale e relazionale. Che poi cosa le vuoi dire a una come Elisa? Non è mai stata un’artista da solo prestazione vocale continua e solitaria sul piedistallo. Chi la segue lo sa: i suoi live spesso giocano sull’interazione, sui cori del pubblico e su un’idea di musica come esperienza condivisa. È parte di un linguaggio. Ma forse, paradossalmente, ci siamo talmenti abituati alla voce iper corretta dall’editing audio, che da cantanti del calibro di Elisa ci aspettiamo lo stesso risultato al naturale. È come se con lei avessimo il diritto di essere più severi. Ma perché, è Elisa che deve dimostrarci di saper cantare? Proprio lei dovrebbe essere l’ultima a farlo. E, invece, siamo lì a cercare il pelo nell’uovo, perché è chiaro: se pure Elisa sbaglia, allora tutti i cantanti di plastica che sono sul mercato sono un po’ più legittimati a non saper cantare.

Se il pubblico canta, allora “lei non canta”. Se il pubblico non canta “non se la caga nessuno”. La solita semplificazione estrema che cancella qualsiasi sfumatura. Il paradosso è evidente: oggi gli artisti vengono criticati in ogni direzione possibile. Troppo autotune, troppo playback, troppo spettacolo, troppo poco spettacolo, troppo pubblico coinvolto, troppo poco controllo. Qualunque scelta diventa automaticamente un errore se osservata attraverso la lente del sarcasmo permanente.

Nel caso di Elisa, la questione diventa quasi surreale. Parliamo di una cantautrice che ha costruito una carriera su una voce riconoscibile, su una scrittura precisa e su una presenza live consolidata da anni di tour. Eppure basta un estratto di concerto fuori contesto per trasformarla nell’ennesimo bersaglio da meme.