Antonio Roma è nato ad agosto grazie alla label indipendente colombiana Criptik Sound, che ha messo in piedi un trentenne dall’estetica gitana e andalusa: ricci castani, barba curata e timbro caldo quanto basta per far scaldare le signore. Testi e melodie li scrivono autori umani, mentre produzione e parti vocali sono affidate all’IA. Attenzione a questo passaggio: testi e melodie li scrivono autori umani. Vista la roba che esce negli ultimi anni, dove spesso non si mette insieme nemmeno l’impegno per due parole e due note decenti, questo è un passo avanti. Un loco, per esempio, supera 1,98 milioni di riproduzioni su Spotify e oltre 2,2 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Non andiamo lontano. Lo avete ascoltato Purosangue, l’ultimo album di Sfera Ebbasta? Difficile credere che dietro certe barre ci sia una persona in carne e ossa, e se c’è, richiamate l’IA, che probabilmente fa pure meglio. Sarebbe però ingiusto fermarsi a Sfera, che piaccia o no nella trap italiana un posto se l’è preso. Allora guardiamo anche ai casi virali di TikTok come Non mi innamorerò di Pucho (Gabriel Montesino) e Mia LoBosco, prodotto da Cristy, con quel ritornello “Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, vuole un Lambo e glielo prendo” e una vocina irritante, per usare un eufemismo. IA o non IA, vogliamo davvero far finta di non vedere il livello? E poi vero che Antonio Roma non esiste, ma il sold out è reale: possiamo dire lo stesso dei cantanti italiani che riempiono gli stadi coi sold out fasulli?