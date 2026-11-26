Ok, fermi tutti. Questa notizia ha una portata tale da far bestemmiare pure il papa. Ma prima di prendersela con il “nemico” sbagliato, conviene guardare cosa sta succedendo davvero nella musica. Se non avete mai sentito parlare di Antonio Roma, menomale per voi: con un nome d’arte così si capisce subito che il nichilismo è dietro l’angolo. Eppure è diventato in pochi mesi uno dei nomi più chiacchierati del flamenco-pop in Spagna, con oltre centomila ascoltatori mensili su Spotify e un concerto il 3 febbraio già sold out con 500 biglietti venduti a 25 euro l’uno. Piccolo dettaglio: Antonio Roma non esiste. Non ha carta d’identità, non respira e non ha mai messo piede in sala prove. Non è uno scherzo: è il futuro. E indovinate chi l’ha voluto?
"Un loco" que te ama è il meno peggio
Antonio Roma è nato ad agosto grazie alla label indipendente colombiana Criptik Sound, che ha messo in piedi un trentenne dall’estetica gitana e andalusa: ricci castani, barba curata e timbro caldo quanto basta per far scaldare le signore. Testi e melodie li scrivono autori umani, mentre produzione e parti vocali sono affidate all’IA. Attenzione a questo passaggio: testi e melodie li scrivono autori umani. Vista la roba che esce negli ultimi anni, dove spesso non si mette insieme nemmeno l’impegno per due parole e due note decenti, questo è un passo avanti. Un loco, per esempio, supera 1,98 milioni di riproduzioni su Spotify e oltre 2,2 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Non andiamo lontano. Lo avete ascoltato Purosangue, l’ultimo album di Sfera Ebbasta? Difficile credere che dietro certe barre ci sia una persona in carne e ossa, e se c’è, richiamate l’IA, che probabilmente fa pure meglio. Sarebbe però ingiusto fermarsi a Sfera, che piaccia o no nella trap italiana un posto se l’è preso. Allora guardiamo anche ai casi virali di TikTok come Non mi innamorerò di Pucho (Gabriel Montesino) e Mia LoBosco, prodotto da Cristy, con quel ritornello “Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, vuole un Lambo e glielo prendo” e una vocina irritante, per usare un eufemismo. IA o non IA, vogliamo davvero far finta di non vedere il livello? E poi vero che Antonio Roma non esiste, ma il sold out è reale: possiamo dire lo stesso dei cantanti italiani che riempiono gli stadi coi sold out fasulli?
Musica umana vs Musica IA
Più in generale, la musica mainstream non sta facendo chissà quali passi avanti. Qualche progetto valido c’è sempre, ma resta di nicchia: oggi più testo e melodia sono basici, più girano. È una formula ripetuta all’infinito, con pochissimi nomi grossi capaci di dettare le regole invece di subirle. Nel frattempo il mercato - e quello italiano in prima fila - è in piena crisi creativa, le classifiche sono piatte e gli artisti spesso sembrano eseguire il compitino. A questo punto, com’è possibile stupirsi se un cantante fatto con l’IA fa sold out? Abbiamo davvero progetti più convincenti di Antonio Roma? La risposta è sì, ma sono troppi quelli peggiori.
Fa ridere chi si indigna per il sold out di un artista finto. Una volta i tormentoni erano estivi, poi sparivano o restavano nella storia: una canzone può anche essere leggera o becera sulla cassa dritta, ma se c’è un’idea dietro sopravvive perché ha qualcosa da raccontare.
E poi, giusto per rimanere in tema becero: ma quanto è bono Antonio Roma? Sembra una versione computerizzata di Can Yaman. Certo, si poteva usare un po' più di originalità, ma non ci sembra il caso di pretenderla da un'IA, mentre il mondo umano della musica si autoannienta.
E il 3 febbraio a Madrid i paganti resteranno a fissare il vuoto a bocca asciutta? Non proprio: sul palco salirà un musicista vero, il sivigliano Diego Amador Jr, a prestare il corpo a una voce artificiale. Cosa vi ricorda? Forse i concerti di molti trapper che “cantano” sul master con tanto di autotune, quando cantano! Perché di solito lo lasciano fare al pubblico: cornuto e mazziato, che paga un occhio della testa per ascoltare un disco masterizzato mentre il cantante passeggia su e giù per il palco con le mani in tasca. Almeno il team che c’è dietro Antonio Roma è onesto.
Come racconta anche El País, l’industria si è già allarmata tra accuse di concorrenza sleale e stime CISAC che prevedono un taglio fino al 24% dei guadagni per i creatori entro il 2028. La solita cantilena: “Così si abbassa il livello, così muore la musica vera”. Peccato che non sia l’IA ad aver abbassato l’asticella: sono stati i cantanti veri, quelli che continuate a osannare e per cui fate a gara per i biglietti, a portarla così in basso da far sembrare un essere umano indistinguibile da un algoritmo. E ora che il futuro segue la direzione che noi stessi abbiamo tracciato, di chi sarebbe la colpa? La legge di causalità non perdona: o la resistenza o Antonio Roma.