A quasi un mese dall’uscita di Amateur, siamo qui ancora a parlarne. Non solo perché le undici tracce del disco segnano una nuova fase della vita artistica di Cesare Cremonini, ma anche per il messaggio che questo album si porta dietro. Noi di MOW, lo scorso 23 ottobre, siamo stati a Londra, alla presentazione di Amateur. Abbiamo visto un Cesare in detox da frequenze algoritmiche e vari prolungamenti dell’ego. Un Cesare che quasi annulla chi è stato per lasciare spazio solo alla musica, desideroso di sentirsi “anonimo” in una città come Londra che non lo conosce. Siamo stati alla Universal londinese per parlare con lui del disco e ascoltarlo in anteprima e poi, la sera, lo abbiamo visto live per la prima volta all’O2 Shepherds Bush Empire.
Ma a distanza di un mese quelle di Amateur non restano solo canzoni. Premesso che il disco basterebbe ascoltarlo per capire che direzione ha deciso di imboccare Cremonini, per sentirlo nuovo ed inedito, tanto da destare sorpresa anche tra i fan storici. Eppure, quando Cesare parla di Amateur, il puzzle sembra completarsi perfettamente. Parliamo dell’intervista per Sky condotta da Vera Spadini, proprio dall’hotel di Londra, dove Cesare esce letteralmente fuori da se stesso e guarda il mondo - soprattutto discografico - da una prospettiva interessante.
“Noi non abbiamo un mercato, abbiamo una slot machine”
Dimenticatevi il vecchio karma da film spirituale: secondo Cesare Cremonini oggi il karma non esiste più, perché al suo posto c'è l'algoritmo. Che sia Spotify o qualsiasi altra piattaforma, un meccanismo automatico prende ciò che è stato fatto e decide il destino, dicendo in pratica se stai andando bene o male e togliendo qualsiasi margine per sfidare davvero le cose. Il mercato musicale globale non funziona più come un luogo dove si conta chi ama cosa, ma assomiglia a una slot machine o a un social network. L'obiettivo diventa far girare le opere all'infinito dentro sistemi autoalimentati come le playlist, un ingranaggio che - per come viene descritto - non è neppure al servizio dell'artista, bensì delle case discografiche. E quando vengono a mancare i luoghi fisici, chi consiglia, chi vende o chi custodisce la memoria culturale, la musica diventa gratuita o quasi, finendo però per imbruttirsi. In mezzo c'è anche una questione anagrafica, perché lo streaming spinge soprattutto sui giovanissimi, rendendo più complicato il gioco per chi ha più anni sulle spalle, anche quando i numeri d'ascolto restano altissimi.
“Chi se ne frega di come sto”
Lo conosciamo bene il comodo cliché in circolazione da tempo, quello dell'artista che espone i propri drammi o i propri disturbi mentali come se fosse automaticamente un valore aggiunto. Lo stesso Amateur contiene una traccia intitolata Disturbo mentale, dedicata alla lieve schizofrenia diagnosticata all’artista. Ma Cesare la racconta semplicemente come una parte di sé, non come una definizione totale della sua personalità e senza quel tono vittimistico che va tanto di moda quando si parla di salute mentale.
Cremonini la butta lì in modo diretto e scomodo: “Chi se ne frega di come sto?”. L'idea di mettersi al centro con i propri malesseri privati viene liquidata come poco interessante, anche perché fuori ci sono persone che affrontano dolori ben più pesanti e concreti. Qui salta fuori una tesi netta sul mestiere: l'artista deve prima di tutto intrattenere, e farlo bene. Se l'intrattenimento non regge, il messaggio - per quanto nobile o “impegnato” possa sembrare - perde forza, perché è dentro ciò che intrattiene che passa davvero il resto. Allo stesso modo, dire a qualcuno cosa pensare o scrivere canzoni troppo precise e didascaliche rischia di raffreddare il rapporto con chi ascolta, anziché lasciargli spazio per farsi una propria idea.
“Adesso tutti vogliono che vai più piano adesso, perché andare forte adesso è non corretto politicamente, invece bisogna andare forte
Lo streaming viene letto da Cesare quasi come una spia anticipata su ciò che succede con l'intelligenza artificiale. L'idea che si possa fare a meno del lavoro umano senza pagarne il prezzo viene guardata con diffidenza. Se la musica perde la cura e la mediazione delle persone, il rischio è che ciò che resta fra le mani sia orrendo. E allora dove si nasconde la scintilla viva? Nell'errore, nel deviare dal binario, nel mischiare le cose in modo imperfetto o fuori dagli schemi, come accadeva quando ci si chiudeva in sala prove a sbagliare a modo proprio. Ecco perché Cremonini definisce Amateur il disco più fallimentare della sua carriera. Non solo per l’attitudine a sperimentare presente nel disco, che rischia di mandare in tilt l’algoritmo abituato a semplificare e categorizzare quanto più possibile, ma anche perché quando un artista cambia rotta, il rischio è quello di perdere fan per strada. Allora l’accostamento tra Amateur e il concetto di fallimento, diventa sì un rischio reale, ma soprattutto una provocazione che mira a suscitare una riflessione: chi fallisce, paradossalmente, oggi si distingue e vince.
Oggi sembra che tutti spingano per andare piano, per adeguarsi a ciò che appare politicamente corretto o prudente, mentre la spinta più vitale sta nell'andare forte, anche a rischio di schiantarsi, per non farsi imprigionare dalle regole del momento e nel tenersi stretto il diritto di dire “no” quando non c'è voglia di stare al gioco.