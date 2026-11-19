Lo streaming viene letto da Cesare quasi come una spia anticipata su ciò che succede con l'intelligenza artificiale. L'idea che si possa fare a meno del lavoro umano senza pagarne il prezzo viene guardata con diffidenza. Se la musica perde la cura e la mediazione delle persone, il rischio è che ciò che resta fra le mani sia orrendo. E allora dove si nasconde la scintilla viva? Nell'errore, nel deviare dal binario, nel mischiare le cose in modo imperfetto o fuori dagli schemi, come accadeva quando ci si chiudeva in sala prove a sbagliare a modo proprio. Ecco perché Cremonini definisce Amateur il disco più fallimentare della sua carriera. Non solo per l’attitudine a sperimentare presente nel disco, che rischia di mandare in tilt l’algoritmo abituato a semplificare e categorizzare quanto più possibile, ma anche perché quando un artista cambia rotta, il rischio è quello di perdere fan per strada. Allora l’accostamento tra Amateur e il concetto di fallimento, diventa sì un rischio reale, ma soprattutto una provocazione che mira a suscitare una riflessione: chi fallisce, paradossalmente, oggi si distingue e vince.

Oggi sembra che tutti spingano per andare piano, per adeguarsi a ciò che appare politicamente corretto o prudente, mentre la spinta più vitale sta nell'andare forte, anche a rischio di schiantarsi, per non farsi imprigionare dalle regole del momento e nel tenersi stretto il diritto di dire “no” quando non c'è voglia di stare al gioco.