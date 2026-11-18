Ieri, sul TG1, è stata mandata in onda un’intervista esclusiva a Barbara D’Urso, dove la conduttrice replicava riguardo la vicenda “profumo-gate”, che non servirebbe neanche spiegarvi, dato che la conosciamo tutti (anche se ci piace fare finta di no), ma a onor di cronaca lo facciamo: sabato sera, durante la settima puntata di Ballando con le stelle, il giurato Guillermo Mariotto ha avuto un acceso contrasto con la D’Urso, alla quale ha spruzzato addosso del profumo esclamando: “Che puzza”. Dunque, l’ex conduttrice Mediaset ha manifestato dissenso e si è detta ferita e offesa dal gesto, mentre Milly Carlucci è stata molto criticata per il mancato intervento a favore della collega.

In ambito cultura, questo è stato uno degli argomenti di tendenza della settimana, quindi la domanda è: perché il TG1 avrebbe dovuto evitare di parlarne? Ogni giornale ha una pagina dedicata alla cultura, al costume e dunque anche alla televisione. Se il telegiornale di Rai1 avesse dedicato un’intera edizione solo alla D’Urso, allora ci sarebbe da protestare, ma se le dedica uno spazio nel contenitore cultura, il problema dove sta? Forse dovremmo smetterla di comportarci da radical chic con la puzza sotto il naso e accettare che tutto può essere raccontato, anche da un telegiornale che va in onda sul servizio pubblico, soprattutto se una notizia interessa agli spettatori. Ricordiamoci che Ballando con le stelle è il programma più visto di Rai1, va in onda di sabato sera in prima serata, non è che il TG1 ha deciso di parlare delle formiche lesbiche (rubo la cit. al collega Pieroni).