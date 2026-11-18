Questo non è un articolo per chi predilige il pensiero dicotomico, per chi vede “destra e sinistra” da tutte le parti, per chi si sofferma alla definizione da trend “TeleMeloni”. Quindi, se siete parte di questa massa polarizzata, cambiate articolo o preparatevi una camomilla.
Qui si tratta di andare oltre gli schieramenti e riconoscere che il TG1 ci sta inculando tutti. Ma non nel senso che molti credono, anzi: il principale telegiornale della Rai si è tolto il cappotto che puzza di naftalina e ora se ne sta in t-shirt, pantaloncini e infradito, proprio come uno Studio Aperto qualunque, ma continuando a mantenere quel formale approccio alle notizie che da sempre lo contraddistingue. Il mondo cambia e l’informazione con lui. Il giornalismo - volente o nolente - deve farci i conti e stare al passo con un linguaggio sempre più pop e una scelta di contenuti che siano in linea con i trend, dall’attualità alla cronaca nera, dalla cultura al gossip.
Cos’è, dunque, tutto questo clamore sul TG1 che dedica quasi dieci minuti di intervista esclusiva a Barbara D’Urso sul “profumo-gate” di Ballando con le stelle? È esattamente la scelta di un tipo di contenuto che la maggior parte delle persone attenziona. Buongiorno, telespettatori: benvenuti nel 2026! Ecco perché indignarsi serve a poco. Il TG1, negli ultimi tempi, ha dimostrato di saper stare al passo. A settembre il ministro Sangiuliano ha chiesto scusa alla moglie e alla Meloni: vero, poteva sembrare una puntata special di Uomini e Donne, ma lo sapete da quanti spettatori è stata vista? Ben 3,2 milioni, con uno share pari al 18,57%. In quanti l’hanno vista per interesse e in quanti per indignarsi del fatto che il TG1 stesse dedicando spazio alla vicenda da un punto di vista alquanto insolito? La verità è che non è importante: quello che resta un dato è che gli italiani non snobbano affatto gli argomenti di tendenza. Lo abbiamo visto anche con la cronaca nera: riguardo al gettonatissimo caso Garlasco, il TG1 ha reso pubblici gli appunti del padre di Andrea Sempio in esclusiva, per dirne una. Anche sull’inchiesta Lavitola, che ha conquistato un grande spazio nei mesi precedenti, non si sono risparmiati con l’intervista in Camerun a Gomes Tavares.
Ieri, sul TG1, è stata mandata in onda un’intervista esclusiva a Barbara D’Urso, dove la conduttrice replicava riguardo la vicenda “profumo-gate”, che non servirebbe neanche spiegarvi, dato che la conosciamo tutti (anche se ci piace fare finta di no), ma a onor di cronaca lo facciamo: sabato sera, durante la settima puntata di Ballando con le stelle, il giurato Guillermo Mariotto ha avuto un acceso contrasto con la D’Urso, alla quale ha spruzzato addosso del profumo esclamando: “Che puzza”. Dunque, l’ex conduttrice Mediaset ha manifestato dissenso e si è detta ferita e offesa dal gesto, mentre Milly Carlucci è stata molto criticata per il mancato intervento a favore della collega.
In ambito cultura, questo è stato uno degli argomenti di tendenza della settimana, quindi la domanda è: perché il TG1 avrebbe dovuto evitare di parlarne? Ogni giornale ha una pagina dedicata alla cultura, al costume e dunque anche alla televisione. Se il telegiornale di Rai1 avesse dedicato un’intera edizione solo alla D’Urso, allora ci sarebbe da protestare, ma se le dedica uno spazio nel contenitore cultura, il problema dove sta? Forse dovremmo smetterla di comportarci da radical chic con la puzza sotto il naso e accettare che tutto può essere raccontato, anche da un telegiornale che va in onda sul servizio pubblico, soprattutto se una notizia interessa agli spettatori. Ricordiamoci che Ballando con le stelle è il programma più visto di Rai1, va in onda di sabato sera in prima serata, non è che il TG1 ha deciso di parlare delle formiche lesbiche (rubo la cit. al collega Pieroni).
State calmi, in questo caso non c’è nessuna strategia di distrazione di massa. Tant’è vero che il TG1 ieri sera ha fatto il TG1, occupandosi nell’ordine di: modifiche a scuola e sanità, Mattarella che esterna fiducia verso i giovani, messaggi di pace di Papa Leone, allarme sicurezza, nuove intercettazioni sulla strage di Via D’amelio, caso Roggero e infine della risposta di Barbara D’Urso alla polemica della settimana. Tutto nella norma, insomma. Cosa non vi torna, esattamente?
Qualcuno sui social scrive che il TG1 non ha parlato delle proteste degli agricoltori al Sud e del caro carburanti, ma questo è semplicemente falso: basta una ricerca rapida su Google per accorgersi che i servizi sono stati mandati in onda. Se poi vogliamo continuare a parlare per sentito dire, a quel punto il discorso cambia. Qualsiasi giornale si comporta come il TG di Gian Marco Chiocci, semplicemente ognuno segue la propria linea editoriale. Se non vi sta bene questo, tanto vale prendersela con tutto il giornalismo perché, in quel caso, sarebbe un problema strutturale più che del suddetto tg. E allora perché tutta questa ostilità nei confronti al TG1? Se volete la controinformazione, al massimo, leggete MOW.